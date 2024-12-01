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"Форменная истерия". В Совфеде высказались о ситуации в Грузии - РИА Новости, 01.12.2024
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17:46 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986738526.html
"Форменная истерия". В Совфеде высказались о ситуации в Грузии
"Форменная истерия". В Совфеде высказались о ситуации в Грузии - РИА Новости, 01.12.2024
"Форменная истерия". В Совфеде высказались о ситуации в Грузии
Запад привык к "просроченному" Владимиру Зеленскому, и этот пример оказался заразительным для президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявил первый замглавы... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:46
2024-12-01T17:46
в мире
грузия
украина
россия
саломе зурабишвили
владимир джабаров
михаил саакашвили
парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Запад привык к "просроченному" Владимиру Зеленскому, и этот пример оказался заразительным для президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в Telegram-канале. Ранее глава грузинского государства заявила, что отказывается сложить свои полномочия, так как считает парламент и правительство нелегитимным. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придётся сложить свои полномочия, несмотря на её отказ. Президентские выборы назначены в Грузии на 14 декабря. "Госпожа Зурабишвили заявила, что слагать полномочия она не собирается, поскольку "парламентские выборы в Грузии прошли незаконно"… И Запад это проглотил. Никто не считает, что она нарушает конституцию страны. А собственно, кого это должно удивлять. США и "демократическая Европа" давно этим грешат. Все же согласились с решением Зеленского не проводить выборы президента на Украине. Дурной пример "просроченного" главы Украины, видимо, заразителен для Зурабишвили", - написал Джабаров. Зурабишвили "играет с огнем", призывая деструктивную оппозицию к антиправительственным выступлениям, со временем она может оказаться в компании экс-президента страны Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме, считает сенатор. Он напомнил, что конституционный срок пребывания Зурабишвили в должности президента завершается в декабре. И по новому закону о выборах главы государства у неё нет шансов на повторное избрание. "Гражданка Франции, выходец из среды грузинских белоэмигрантов, в недавнем прошлом сотрудник французского МИДа и даже посол этой страны в Грузии полагает возможным призывать деструктивную оппозицию к свержению законно избранного парламента... Госпожа Зурабишвили играет с огнем. Если она будет упорствовать и призывать деструктивную оппозицию к антиправительственным выступлениям, то рискует после прекращения легитимного пребывания в должности президента Грузии оказаться в кампании Михаила Саакашвили, если раньше не сбежит на свою родину, во Францию", - добавил Джабаров. Впрочем, это внутреннее дело властей Грузии, подчеркнул он. Сенатор отметил, что Россия не вмешивается в политические процессы в Грузии, в отличие от стран Запада. "А там царит форменная истерия. Отсюда и проплаченные митинги "оппозиции" на улицах Тбилиси, нападения на сотрудников полиции, погромы в здании парламента", - написал Джабаров. По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" ведет страну к подлинной независимости. "Внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии. "Грузинская мечта" уверенно ведет страну по пути подлинной независимости и здорового прагматизма в международных отношениях", - отметил сенатор. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. На Украине срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы украинского президента в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он фигурант ряда уголовных дел. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719331.html
https://ria.ru/20241027/zakharova-1980408729.html
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в мире, грузия, украина, россия, саломе зурабишвили, владимир джабаров, михаил саакашвили, парламентские выборы в грузии — 2024, владимир зеленский
В мире, Грузия, Украина, Россия, Саломе Зурабишвили, Владимир Джабаров, Михаил Саакашвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Владимир Зеленский
"Форменная истерия". В Совфеде высказались о ситуации в Грузии

Сенатор Джабаров: пример Зеленского оказался заразительным для Зурабишвили

© Diego FedeleПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Diego Fedele
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Запад привык к "просроченному" Владимиру Зеленскому, и этот пример оказался заразительным для президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в Telegram-канале.
Ранее глава грузинского государства заявила, что отказывается сложить свои полномочия, так как считает парламент и правительство нелегитимным. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придётся сложить свои полномочия, несмотря на её отказ. Президентские выборы назначены в Грузии на 14 декабря.
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"Госпожа Зурабишвили заявила, что слагать полномочия она не собирается, поскольку "парламентские выборы в Грузии прошли незаконно"… И Запад это проглотил. Никто не считает, что она нарушает конституцию страны. А собственно, кого это должно удивлять. США и "демократическая Европа" давно этим грешат. Все же согласились с решением Зеленского не проводить выборы президента на Украине. Дурной пример "просроченного" главы Украины, видимо, заразителен для Зурабишвили", - написал Джабаров.
Зурабишвили "играет с огнем", призывая деструктивную оппозицию к антиправительственным выступлениям, со временем она может оказаться в компании экс-президента страны Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме, считает сенатор. Он напомнил, что конституционный срок пребывания Зурабишвили в должности президента завершается в декабре. И по новому закону о выборах главы государства у неё нет шансов на повторное избрание.
"Гражданка Франции, выходец из среды грузинских белоэмигрантов, в недавнем прошлом сотрудник французского МИДа и даже посол этой страны в Грузии полагает возможным призывать деструктивную оппозицию к свержению законно избранного парламента... Госпожа Зурабишвили играет с огнем. Если она будет упорствовать и призывать деструктивную оппозицию к антиправительственным выступлениям, то рискует после прекращения легитимного пребывания в должности президента Грузии оказаться в кампании Михаила Саакашвили, если раньше не сбежит на свою родину, во Францию", - добавил Джабаров.
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Вчера, 13:43
Впрочем, это внутреннее дело властей Грузии, подчеркнул он. Сенатор отметил, что Россия не вмешивается в политические процессы в Грузии, в отличие от стран Запада.
«
"А там царит форменная истерия. Отсюда и проплаченные митинги "оппозиции" на улицах Тбилиси, нападения на сотрудников полиции, погромы в здании парламента", - написал Джабаров.
По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" ведет страну к подлинной независимости.
"Внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии. "Грузинская мечта" уверенно ведет страну по пути подлинной независимости и здорового прагматизма в международных отношениях", - отметил сенатор.
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27 октября, 22:28
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
На Украине срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы украинского президента в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он фигурант ряда уголовных дел. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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