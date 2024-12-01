https://ria.ru/20241201/gruziya-1986720330.html

Новая глава дипломатии ЕС встала на сторону участников беспорядков в Грузии

Новая глава дипломатии ЕС встала на сторону участников беспорядков в Грузии - РИА Новости, 01.12.2024

Новая глава дипломатии ЕС встала на сторону участников беспорядков в Грузии

Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, находящаяся с визитом в Киеве, встала на сторону участников массовых беспорядков в Тбилиси. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:59

2024-12-01T13:59

2024-12-01T13:59

в мире

грузия

киев

тбилиси

кайя каллас

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, находящаяся с визитом в Киеве, встала на сторону участников массовых беспорядков в Тбилиси. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Накануне демонстранты забросали здание парламента камнями, бутылками, горящими предметами, в результате начался пожар, который вскоре был ликвидирован. Грузинская провластная телекомпания "Имеди" в воскресенье опубликовала кадры разгромленного во время акции в ночь на воскресенье парламента Грузии. На кадрах видно, что в здании разбиты стекла окон, повреждена инфраструктура, мебель, компьютеры, внутри здания найдены бутылки от "коктейля Молотова", петарды. Каллас заявила, что действия грузинских властей по восстановлению порядка "неприемлемымы". Ее цитирует агентство Франс Пресс. При этом она призвала власти "уважать волю народа", несмотря на то, что большинство граждан Грузии на выборах проголосовали за правящую партию "Грузинская мечта", а оппозиция отказалась признавать итоги и перешла к уличным акциям, в том числе с применением насилия и погромов. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, киев, тбилиси, кайя каллас, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024