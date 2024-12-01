https://ria.ru/20241201/gruziya-1986689194.html
Протестующие в Тбилиси снова перекрыли дорогу
Протестующие в Тбилиси снова перекрыли дорогу - РИА Новости, 01.12.2024
Протестующие в Тбилиси снова перекрыли дорогу
Участники оппозиционного митинга в Тбилиси после разгона на проспекте Руставели дошли до университета и заняли проезжую часть перед ним, передает корреспондент... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T07:11
2024-12-01T07:11
2024-12-01T08:37
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ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. Участники оппозиционного митинга в Тбилиси после разгона на проспекте Руставели дошли до университета и заняли проезжую часть перед ним, передает корреспондент РИА Новости. Накануне протестующие собрались около парламента, но оттуда их оттеснили силовики. Ночь они провели на проспекте Руставели, но утром их разогнал спецназ. После этого толпа двинулась в сторону Тбилисского госуниверситета. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. За последние два дня по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции задержали 107 человек. В результате нападений пострадали десять полицейских, одного из них госпитализировали с ожогами.Как утверждает Служба госбезопасности, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.В этом году власти Грузии приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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Обстановка в центре Тбилиси: грузинские силовики продолжают разгонять митинг оппозиции
Грузинские силовики снова начали разгон митинга оппозиции в центре Тбилиси, протестующие отвечают пиротехникой, передаёт корреспондент РИА Новости.
2024-12-01T07:11
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Протестующие в Тбилиси снова перекрыли дорогу
Протестующие перекрыли дорогу перед Тбилисским университетом