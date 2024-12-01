https://ria.ru/20241201/finlyandiya-1986702500.html
"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России
"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России - РИА Новости, 01.12.2024
"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России
Удар ракетой "Орешник" изменил правила ведения боевых действий, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:29
2024-12-01T10:29
2024-12-01T21:19
россия
днепропетровск
украина
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_58:0:942:497_1920x0_80_0_0_30b8e53036432afdb5c7c387949744af.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Удар ракетой "Орешник" изменил правила ведения боевых действий, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."В этот день, вероятно, произошли события, которые больше всего изменили ход ведения войны со времен испытания "Тринити" 16 июля 1945 года. А именно — российский удар по заводу в Днепропетровске сверхскоростной ракетой 21 ноября 2024 года. Война теперь никогда не будет прежней", — указал он.Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241201/ft-1986699273.html
россия
днепропетровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_169:0:832:497_1920x0_80_0_0_06a38688253d2372f4c7d870d16d4bc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровск, украина, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"
Россия, Днепропетровск, Украина, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире, Ракета "Орешник"
"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России
Малинен заявил, что удар "Орешником" навсегда поменял правила ведения войны