https://ria.ru/20241201/finlyandiya-1986702500.html

"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России

"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России - РИА Новости, 01.12.2024

"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России

Удар ракетой "Орешник" изменил правила ведения боевых действий, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T10:29

2024-12-01T10:29

2024-12-01T21:19

россия

днепропетровск

украина

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

в мире

ракета "орешник"

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Удар ракетой "Орешник" изменил правила ведения боевых действий, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."В этот день, вероятно, произошли события, которые больше всего изменили ход ведения войны со времен испытания "Тринити" 16 июля 1945 года. А именно — российский удар по заводу в Днепропетровске сверхскоростной ракетой 21 ноября 2024 года. Война теперь никогда не будет прежней", — указал он.Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241201/ft-1986699273.html

россия

днепропетровск

украина

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россия, днепропетровск, украина, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"