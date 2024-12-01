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"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России - РИА Новости, 01.12.2024
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10:29 01.12.2024 (обновлено: 21:19 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/finlyandiya-1986702500.html
"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России
"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России - РИА Новости, 01.12.2024
"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России
Удар ракетой "Орешник" изменил правила ведения боевых действий, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:29
2024-12-01T21:19
россия
днепропетровск
украина
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
ракета "орешник"
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Удар ракетой "Орешник" изменил правила ведения боевых действий, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.&quot;В этот день, вероятно, произошли события, которые больше всего изменили ход ведения войны со времен испытания &quot;Тринити&quot; 16 июля 1945 года. А именно — российский удар по заводу в Днепропетровске сверхскоростной ракетой 21 ноября 2024 года. Война теперь никогда не будет прежней&quot;, — указал он.Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
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россия, днепропетровск, украина, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"
Россия, Днепропетровск, Украина, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире, Ракета "Орешник"
"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России

Малинен заявил, что удар "Орешником" навсегда поменял правила ведения войны

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Удар ракетой "Орешник" изменил правила ведения боевых действий, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
«

"В этот день, вероятно, произошли события, которые больше всего изменили ход ведения войны со времен испытания "Тринити" 16 июля 1945 года. А именно — российский удар по заводу в Днепропетровске сверхскоростной ракетой 21 ноября 2024 года. Война теперь никогда не будет прежней", — указал он.

Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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РоссияДнепропетровскУкраинаВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"В миреРакета "Орешник"
 
 
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