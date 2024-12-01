Рейтинг@Mail.ru
В Британии резко высказались о Джонсоне из-за его дерзких слов о России - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/dzhonson-1986712699.html
В Британии резко высказались о Джонсоне из-за его дерзких слов о России
В Британии резко высказались о Джонсоне из-за его дерзких слов о России - РИА Новости, 01.12.2024
В Британии резко высказались о Джонсоне из-за его дерзких слов о России
Лидер британской партии "Наследие Дэвид Кертен назвал бывшего премьер-министра Бориса Джонсона психопатом из-за его признания о конфликте с Россией. Об этом он... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:40
2024-12-01T12:40
в мире
россия
украина
великобритания
владимир путин
борис джонсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие Дэвид Кертен назвал бывшего премьер-министра Бориса Джонсона психопатом из-за его признания о конфликте с Россией. Об этом он написал в социальной сети X."Этот воинствующий психопат, исполняющий роль дружелюбного клоуна, признает, что Запад ведет прокси-войну против России, и призывает к дальнейшей эскалации", — написал Кертен.В пятницу бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Telegraph признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и России.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986705039.html
https://ria.ru/20241201/finlyandiya-1986702500.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_7b3984a150a23d78a197a6239e0f4e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания, владимир путин, борис джонсон, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Борис Джонсон, НАТО
В Британии резко высказались о Джонсоне из-за его дерзких слов о России

Политик Кертен назвал Джонсона психопатом из-за слов о прокси-войне с Россией

© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие Дэвид Кертен назвал бывшего премьер-министра Бориса Джонсона психопатом из-за его признания о конфликте с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.
«
"Этот воинствующий психопат, исполняющий роль дружелюбного клоуна, признает, что Запад ведет прокси-войну против России, и призывает к дальнейшей эскалации", — написал Кертен.
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
На Западе посмеялись над "популярностью" Зеленского
Вчера, 11:02
В пятницу бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Telegraph признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и России.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России
Вчера, 10:29
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияВладимир ПутинБорис ДжонсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала