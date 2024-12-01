В Британии резко высказались о Джонсоне из-за его дерзких слов о России
Политик Кертен назвал Джонсона психопатом из-за слов о прокси-войне с Россией
© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие Дэвид Кертен назвал бывшего премьер-министра Бориса Джонсона психопатом из-за его признания о конфликте с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.
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"Этот воинствующий психопат, исполняющий роль дружелюбного клоуна, признает, что Запад ведет прокси-войну против России, и призывает к дальнейшей эскалации", — написал Кертен.
В пятницу бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Telegraph признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и России.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.