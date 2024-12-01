https://ria.ru/20241201/dzhonson-1986712699.html

В Британии резко высказались о Джонсоне из-за его дерзких слов о России

В Британии резко высказались о Джонсоне из-за его дерзких слов о России - РИА Новости, 01.12.2024

В Британии резко высказались о Джонсоне из-за его дерзких слов о России

Лидер британской партии "Наследие Дэвид Кертен назвал бывшего премьер-министра Бориса Джонсона психопатом из-за его признания о конфликте с Россией. Об этом он... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:40

2024-12-01T12:40

2024-12-01T12:40

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие Дэвид Кертен назвал бывшего премьер-министра Бориса Джонсона психопатом из-за его признания о конфликте с Россией. Об этом он написал в социальной сети X."Этот воинствующий психопат, исполняющий роль дружелюбного клоуна, признает, что Запад ведет прокси-войну против России, и призывает к дальнейшей эскалации", — написал Кертен.В пятницу бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Telegraph признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и России.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986705039.html

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в мире, россия, украина, великобритания, владимир путин, борис джонсон, нато