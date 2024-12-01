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В Нижнем Новгороде завели дело на подростка, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 01.12.2024
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15:48 01.12.2024
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В Нижнем Новгороде завели дело на подростка, устроившего смертельное ДТП
В Нижнем Новгороде завели дело на подростка, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 01.12.2024
В Нижнем Новгороде завели дело на подростка, устроившего смертельное ДТП
Уголовное дело возбудили на 16-летнего подростка, севшего пьяным за руль каршерингового автомобиля и попавшего в смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, сообщает... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:48
2024-12-01T15:48
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на 16-летнего подростка, севшего пьяным за руль каршерингового автомобиля и попавшего в смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее пресс-служба МВД региона сообщила о том, что семеро подростков ночью в воскресенье попали в ДТП на каршеринговом автомобиле. Один из юных пассажиров погиб, 16-летний водитель и пятеро пассажиров, в том числе четыре девушки 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения получили травмы. "Предварительно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, управлял легковым автомобилем, в котором находились несовершеннолетние пассажиры. Двигаясь по проезжей части в поселке Звезда, он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 16-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, без права на управление транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), дтп
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
В Нижнем Новгороде завели дело на подростка, устроившего смертельное ДТП

СК завел дело на 16-летнего виновника смертельного ДТП в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на 16-летнего подростка, севшего пьяным за руль каршерингового автомобиля и попавшего в смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее пресс-служба МВД региона сообщила о том, что семеро подростков ночью в воскресенье попали в ДТП на каршеринговом автомобиле. Один из юных пассажиров погиб, 16-летний водитель и пятеро пассажиров, в том числе четыре девушки 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения получили травмы.
"Предварительно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, управлял легковым автомобилем, в котором находились несовершеннолетние пассажиры. Двигаясь по проезжей части в поселке Звезда, он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 16-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, без права на управление транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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ПроисшествияРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)ДТП
 
 
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