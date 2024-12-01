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В России заблокировали счета комика Долгополова - РИА Новости, 01.12.2024
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07:42 01.12.2024 (обновлено: 07:49 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/dolgopolov-1986690269.html
В России заблокировали счета комика Долгополова
В России заблокировали счета комика Долгополова - РИА Новости, 01.12.2024
В России заблокировали счета комика Долгополова
Счета уехавшего из РФ комика Александра Долгополова, высмеявшего теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военный корреспондент Владлен... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T07:42
2024-12-01T07:49
россия
орехово-зуево
берлин (город)
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Счета уехавшего из РФ комика Александра Долгополова, высмеявшего теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военный корреспондент Владлен Татарский, заблокированы по решению ФНС, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным сервиса, на 30 ноября ИП Долгополова является действующим, однако счета предпринимателя заблокированы. Решения о блокировке выносятся с 2022 года. Последний раз - в июле 2024 года. Причиной блокировки указано "непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления". В 2020 году адвокат Долгополова Леонид Соловьев сообщал РИА Новости, что комик уехал из России за границу после того, как полиция начала проверять его выступление, которое он дал в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года. Какие именно формулировки возмутили жителя подмосковного Орехово-Зуево, написавшего жалобу в силовые органы, не уточняется. В 2023 году СК РФ начинал проверку комиков Долгополова и Гарика Оганисяна. Поводом стало их выступление в Берлине, на котором они разыграли пародию на теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Татарский. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
https://ria.ru/20241127/bogdanova-1985920980.html
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россия
орехово-зуево
берлин (город)
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россия, орехово-зуево, берлин (город), владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Орехово-Зуево, Берлин (город), Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ)
В России заблокировали счета комика Долгополова

Счета уехавшего из России комика Долгополова заблокировали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Счета уехавшего из РФ комика Александра Долгополова, высмеявшего теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военный корреспондент Владлен Татарский, заблокированы по решению ФНС, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным сервиса, на 30 ноября ИП Долгополова является действующим, однако счета предпринимателя заблокированы. Решения о блокировке выносятся с 2022 года. Последний раз - в июле 2024 года. Причиной блокировки указано "непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления".
Дарья Богданова* - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления
27 ноября, 08:12
В 2020 году адвокат Долгополова Леонид Соловьев сообщал РИА Новости, что комик уехал из России за границу после того, как полиция начала проверять его выступление, которое он дал в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года. Какие именно формулировки возмутили жителя подмосковного Орехово-Зуево, написавшего жалобу в силовые органы, не уточняется.
В 2023 году СК РФ начинал проверку комиков Долгополова и Гарика Оганисяна. Поводом стало их выступление в Берлине, на котором они разыграли пародию на теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Татарский.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
Руслан Белый* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Суд отклонил жалобу комика Белого* на отказ в снятии статуса иноагента
22 ноября, 07:31
 
РоссияОрехово-ЗуевоБерлин (город)Владлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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