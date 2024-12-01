https://ria.ru/20241201/bezbiletnitsa-1986688814.html

CNN: россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж без билета и сорвала депортацию

CNN: россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж без билета и сорвала депортацию - РИА Новости, 01.12.2024

CNN: россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж без билета и сорвала депортацию

Россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета, после чего помешала выслать себя обратно в США, сообщает... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T06:45

2024-12-01T06:45

2024-12-01T07:29

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париж

сша

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета, после чего помешала выслать себя обратно в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Женщина, которая улетела без билета на рейсе Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж ранее на этой неделе, остается во Франции после того, как вызвала суматоху на рейсе, который должен был доставить ее обратно в США в субботу", — сообщает телеканал. Отмечается, что следователи пытаются понять, как россиянка смогла пройти через все пункты контроля в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и попасть на борт самолета до Парижа. По данным телеканала, когда женщина будет отправлена в США, ей может быть предъявлено обвинение в административном правонарушении, после чего власти Нью-Йорка могут задержать ее, хотя пока они не вмешиваются в это дело.

https://ria.ru/20240530/deboshir-1949427606.html

https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941892370.html

нью-йорк (город)

париж

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в мире, нью-йорк (город), париж, сша, delta air lines