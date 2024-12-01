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CNN: россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж без билета и сорвала депортацию - РИА Новости, 01.12.2024
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06:45 01.12.2024 (обновлено: 07:29 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/bezbiletnitsa-1986688814.html
CNN: россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж без билета и сорвала депортацию
CNN: россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж без билета и сорвала депортацию - РИА Новости, 01.12.2024
CNN: россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж без билета и сорвала депортацию
Россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета, после чего помешала выслать себя обратно в США, сообщает... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T06:45
2024-12-01T07:29
в мире
нью-йорк (город)
париж
сша
delta air lines
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета, после чего помешала выслать себя обратно в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Женщина, которая улетела без билета на рейсе Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж ранее на этой неделе, остается во Франции после того, как вызвала суматоху на рейсе, который должен был доставить ее обратно в США в субботу", — сообщает телеканал. Отмечается, что следователи пытаются понять, как россиянка смогла пройти через все пункты контроля в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и попасть на борт самолета до Парижа. По данным телеканала, когда женщина будет отправлена в США, ей может быть предъявлено обвинение в административном правонарушении, после чего власти Нью-Йорка могут задержать ее, хотя пока они не вмешиваются в это дело.
https://ria.ru/20240530/deboshir-1949427606.html
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в мире, нью-йорк (город), париж, сша, delta air lines
В мире, Нью-Йорк (город), Париж, США, Delta Air Lines
CNN: россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж без билета и сорвала депортацию

CNN: россиянка улетела из США в Париж без билета и помешала выслать себя обратно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER)
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER). Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета, после чего помешала выслать себя обратно в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Женщина, которая улетела без билета на рейсе Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж ранее на этой неделе, остается во Франции после того, как вызвала суматоху на рейсе, который должен был доставить ее обратно в США в субботу", — сообщает телеканал.
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Отмечается, что следователи пытаются понять, как россиянка смогла пройти через все пункты контроля в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и попасть на борт самолета до Парижа.
По данным телеканала, когда женщина будет отправлена в США, ей может быть предъявлено обвинение в административном правонарушении, после чего власти Нью-Йорка могут задержать ее, хотя пока они не вмешиваются в это дело.
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В миреНью-Йорк (город)ПарижСШАDelta Air Lines
 
 
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