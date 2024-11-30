Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия
Президент Грузии, чьи полномочия истекают в декабре, заявила, что не сложит их
© Diego FedeleПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси
© Diego Fedele
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря.
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"Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому никакой инаугурации быть не может, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент", — сказала она.
Ранее в субботу Служба госбезопасности республики заявила, что некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. При этом их представители заявили, что не признают данные ЦИК.
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжались в течение нескольких недель.
В четверг, 28 ноября, акции оппозиции возобновились после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. По последним данным, за два дня по статьям о хулиганстве и неподчинении требованиям полиции задержали 107 человек. В результате нападений пострадали десять силовиков, один из них находится в больнице с ожогами.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
Президентские выборы назначены на 14 декабря. Грузия — республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.