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Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия - РИА Новости, 01.12.2024
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20:11 30.11.2024 (обновлено: 00:23 01.12.2024)
https://ria.ru/20241130/zurabishvili--1986658122.html
Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия
Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия - РИА Новости, 01.12.2024
Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря. РИА Новости, 01.12.2024
2024-11-30T20:11
2024-12-01T00:23
грузия
саломе зурабишвили
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря.&quot;Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому никакой инаугурации быть не может, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент&quot;, — сказала она.Ранее в субботу Служба госбезопасности республики заявила, что некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. При этом их представители заявили, что не признают данные ЦИК. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжались в течение нескольких недель.В четверг, 28 ноября, акции оппозиции возобновились после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. По последним данным, за два дня по статьям о хулиганстве и неподчинении требованиям полиции задержали 107 человек. В результате нападений пострадали десять силовиков, один из них находится в больнице с ожогами.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
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Наталья Макарова
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353
60
353
60
Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами
Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами, передает корреспондент РИА Новости
2024-11-30T20:11
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PT0M13S
Сторонники грузинской оппозиции бьют по ограждению и бросают петарды у здания парламента
Сторонники грузинской оппозиции, собравшиеся на митинг у здания парламента в Тбилиси, бьют по металлическому ограждению, забрасывают за него петарды, передает корреспондент РИА Новости
2024-11-30T20:11
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грузия, саломе зурабишвили, протесты в грузии — 2024
Грузия, Саломе Зурабишвили, Протесты в Грузии — 2024
Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия

Президент Грузии, чьи полномочия истекают в декабре, заявила, что не сложит их

© Diego FedeleПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Diego Fedele
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря.
«

"Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому никакой инаугурации быть не может, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент", — сказала она.

Ранее в субботу Служба госбезопасности республики заявила, что некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. При этом их представители заявили, что не признают данные ЦИК.
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжались в течение нескольких недель.
В четверг, 28 ноября, акции оппозиции возобновились после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. По последним данным, за два дня по статьям о хулиганстве и неподчинении требованиям полиции задержали 107 человек. В результате нападений пострадали десять силовиков, один из них находится в больнице с ожогами.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.

Президентские выборы назначены на 14 декабря. Грузия — республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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ГрузияСаломе ЗурабишвилиПротесты в Грузии — 2024
 
 
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