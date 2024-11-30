https://ria.ru/20241130/zurabishvili--1986658122.html

Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия

Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия - РИА Новости, 01.12.2024

Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря. РИА Новости, 01.12.2024

2024-11-30T20:11

2024-11-30T20:11

2024-12-01T00:23

грузия

саломе зурабишвили

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря."Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому никакой инаугурации быть не может, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент", — сказала она.Ранее в субботу Служба госбезопасности республики заявила, что некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. При этом их представители заявили, что не признают данные ЦИК. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжались в течение нескольких недель.В четверг, 28 ноября, акции оппозиции возобновились после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. По последним данным, за два дня по статьям о хулиганстве и неподчинении требованиям полиции задержали 107 человек. В результате нападений пострадали десять силовиков, один из них находится в больнице с ожогами.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами, передает корреспондент РИА Новости 2024-11-30T20:11 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, саломе зурабишвили, протесты в грузии — 2024