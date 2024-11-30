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Благодаря работе ЖКХ и Росреестра оформлены права на 437 зданий в столице

Благодаря работе ЖКХ и Росреестра оформлены права на 437 зданий в столице - РИА Новости, 30.11.2024

Благодаря работе ЖКХ и Росреестра оформлены права на 437 зданий в столице

За три года совместной работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра оформлены... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:09

2024-11-30T14:09

2024-11-30T14:09

общество

городское хозяйство москвы

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

жкх

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За три года совместной работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра оформлены права на 437 зданий площадью около 92 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За три года совместной работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра оформлены права на 437 зданий площадью около 92 тысяч квадратных метров и 2,4 тысячи инженерных сооружений протяженностью более одной тысячи километров, а также внесены учетные сведения о 350 земельных участках площадью почти 5,9 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря работе штаба по вопросам ЖКХ ускоряются темпы постановки на кадастровый учет, регистрации прав и изменения характеристик объектов жилищно-коммунального хозяйства столицы.

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2024

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общество, городское хозяйство москвы, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жкх, россия