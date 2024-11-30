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Благодаря работе ЖКХ и Росреестра оформлены права на 437 зданий в столице
Благодаря работе ЖКХ и Росреестра оформлены права на 437 зданий в столице - РИА Новости, 30.11.2024
Благодаря работе ЖКХ и Росреестра оформлены права на 437 зданий в столице
За три года совместной работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра оформлены... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:09
2024-11-30T14:09
2024-11-30T14:09
общество
городское хозяйство москвы
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
жкх
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За три года совместной работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра оформлены права на 437 зданий площадью около 92 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За три года совместной работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра оформлены права на 437 зданий площадью около 92 тысяч квадратных метров и 2,4 тысячи инженерных сооружений протяженностью более одной тысячи километров, а также внесены учетные сведения о 350 земельных участках площадью почти 5,9 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря работе штаба по вопросам ЖКХ ускоряются темпы постановки на кадастровый учет, регистрации прав и изменения характеристик объектов жилищно-коммунального хозяйства столицы.
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общество, городское хозяйство москвы, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жкх, россия
Общество, Городское хозяйство Москвы, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ЖКХ, Россия
Благодаря работе ЖКХ и Росреестра оформлены права на 437 зданий в столице
Благодаря работе штаба ЖКХ и Росреестра оформлены права на 437 зданий в столице
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За три года совместной работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра оформлены права на 437 зданий площадью около 92 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За три года совместной работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра оформлены права на 437 зданий площадью около 92 тысяч квадратных метров и 2,4 тысячи инженерных сооружений протяженностью более одной тысячи километров, а также внесены учетные сведения о 350 земельных участках площадью почти 5,9 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря работе штаба по вопросам ЖКХ ускоряются темпы постановки на кадастровый учет, регистрации прав и изменения характеристик объектов жилищно-коммунального хозяйства столицы.