https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986638830.html

"Они вооружены": журналистка раскрыла положение Зеленского

"Они вооружены": журналистка раскрыла положение Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024

"Они вооружены": журналистка раскрыла положение Зеленского

Владимира Зеленского поддерживают лишь 16 процентов украинцев, при этом обладающих оружием, заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T16:49

2024-11-30T16:49

2024-11-30T22:54

в мире

украина

великобритания

владимир зеленский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимира Зеленского поддерживают лишь 16 процентов украинцев, при этом обладающих оружием, заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.Так она отреагировала на материал британской газеты The Times, в котором утверждалось, что, согласно опросам издания, на возможных выборах главу киевского режима поддержало бы лишь 16 процентов украинцев."Я говорю об этом уже несколько месяцев. И эти 16 процентов вооружены", — прокомментировала Панченко.Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.

https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986610923.html

https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html

украина

великобритания

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, киев