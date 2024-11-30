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"Они вооружены": журналистка раскрыла положение Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024
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16:49 30.11.2024 (обновлено: 22:54 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986638830.html
"Они вооружены": журналистка раскрыла положение Зеленского
"Они вооружены": журналистка раскрыла положение Зеленского - РИА Новости, 30.11.2024
"Они вооружены": журналистка раскрыла положение Зеленского
Владимира Зеленского поддерживают лишь 16 процентов украинцев, при этом обладающих оружием, заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:49
2024-11-30T22:54
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимира Зеленского поддерживают лишь 16 процентов украинцев, при этом обладающих оружием, заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.Так она отреагировала на материал британской газеты The Times, в котором утверждалось, что, согласно опросам издания, на возможных выборах главу киевского режима поддержало бы лишь 16 процентов украинцев."Я говорю об этом уже несколько месяцев. И эти 16 процентов вооружены", — прокомментировала Панченко.Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986610923.html
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Киев
"Они вооружены": журналистка раскрыла положение Зеленского

Журналистка Панченко: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимира Зеленского поддерживают лишь 16 процентов украинцев, при этом обладающих оружием, заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.
Так она отреагировала на материал британской газеты The Times, в котором утверждалось, что, согласно опросам издания, на возможных выборах главу киевского режима поддержало бы лишь 16 процентов украинцев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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"Я говорю об этом уже несколько месяцев. И эти 16 процентов вооружены", — прокомментировала Панченко.
Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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