https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986625220.html

Южная Корея продолжит воздерживаться от поставок летальных вооружений Киеву

Южная Корея продолжит воздерживаться от поставок летальных вооружений Киеву - РИА Новости, 30.11.2024

Южная Корея продолжит воздерживаться от поставок летальных вооружений Киеву

Южная Корея, скорее всего, продолжит воздерживаться от поставок летальных вооружений Киеву до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:04

2024-11-30T14:04

2024-11-30T15:10

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СЕУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Южная Корея, скорее всего, продолжит воздерживаться от поставок летальных вооружений Киеву до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Рёнхап."Чиновник в правительстве заявил, что "даже если Украина запросит поставки вооружений, мы сейчас в ситуации, когда можем ответить только, что попробуем это рассмотреть". По его словам, существует вероятность, что (Сеул - ред.) сохранит настороженный подход до вступления в должность президента Трампа", - пишет агентство.Рёнхап также приводит слова другого чиновника, который заявил, что "поставка каких-либо конкретных систем вооружений сейчас не рассматривается", и даже если Киев будет просить о поставках, решение о том, "уместно ли это в нынешней ситуации", будет "рассматриваться в комплексе".В свою очередь представитель офиса южнокорейского президента сообщил журналистам, что Сеул продолжит взаимодействовать и с нынешней администрацией Джо Байдена, и с будущей администрацией Дональда Трампа, поэтому "решения, которые будут приняты в дальнейшем", будут приниматься Южной Кореей в рамках тесной координации с США. При этом в официальном пресс-релизе по итогам встречи говорилось, что и Трамп, и Байден якобы реагируют на ситуацию на Украине "как одна команда".В офисе президента не стали также раскрывать ни детального содержания информации, предоставленной украинской стороной о якобы участии северокорейских военных в украинском конфликте, ни говорить о том, запрашивал ли глава минобороны Украины Рустем Умеров, прибывший в Сеул в статусе спецпосланника Владимира Зеленского, поставки южнокорейских вооружений.Раскрывать какие-либо подробности первых в истории переговоров глав оборонных ведомств Украины и Южной Кореи в Сеуле также наотрез отказались. Как пишет Рёнхап, это можно трактовать как желание избежать самого по себе упоминания возможности поставки вооружений, из-за опасений, что это может быть негативно воспринято Дональдом Трампом, который ранее заявлял о намерениях завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки.В конце октября в интервью южнокорейскому телеканалу KBS Владимир Зеленский заявлял, что отправит в Южную Корею "детальный запрос" на поставку вооружений, который "будет включать артиллерию и системы ПВО". В этой связи в СМИ не раз высказывались предположения, что Киев может запросить у Сеула уже активно поставляемые в страны Восточной Европы самоходные гаубицы K-9, а также разработанные на основе российских технологий зенитные ракетные комплексы средней дальности "Чхонгун-2" (KM-SAM Block-II).Как сообщил сегодня телеканалу TV Chosun правительственный источник, "Украина запросила не бесплатную помощь, она хочет совершить полноценную покупку" и попросила Сеул "снять ограничения, запрещающие продажу артиллерийских боеприпасов в конфликтные регионы, разрешив экспорт". Однако, как отмечает телеканал, в южнокорейском руководстве "после избрания Трампа ощущаются перемены", и в качестве наиболее вероятного варианта сейчас рассматривается не поставка ударных вооружений, а "увеличение поставок оборонительной техники".Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что Умеров может обсудить с южнокорейскими чиновниками "конкретные варианты помощи" в ответ на якобы участие военных КНДР в СВО. После заключения РФ и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне нынешнего года Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. В РФ ранее обращали внимание, что у Запада нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. В КНДР называли соответствующие обвинения в адрес Пхеньяна "грязными маневрами" США и их союзников.Согласно опросу, проведенному социологической службой Gallup Korea 22-24 октября, 82% южнокорейцев выступают против поставок Киеву вооружений. 66% респондентов тогда ответили, что правительству стоит оказывать поддержку Киеву лишь невоенными средствами, а 16% полагают, что Южной Корее нужно воздержаться от любой поддержки Украины. Опрос общественного мнения NBS, проведенный четырьмя ведущими социологическими службами Южной Кореи 4-6 ноября, также показал, что идею отправки группы военных наблюдателей на Украину поддерживают лишь 33% южнокорейцев, в то время как против нее выступают 61% опрошенных. Регулярный опрос Gallup Korea был проведен методом телефонного интервью с 22 по 24 октября среди 1001 жителя Южной Кореи старше 18 лет. Доверительный интервал составил 95% при погрешности в плюс-минус 3,1 процентных пункта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/zapchasti-1986341392.html

https://ria.ru/20241128/sbs-1986155050.html

https://ria.ru/20241118/koreya-1984411997.html

https://ria.ru/20241108/koreya-1982672728.html

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в мире, россия, украина, нато, южная корея, дональд трамп, джо байден, рустем умеров