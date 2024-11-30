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В Крыму заявили, что Зеленский стремится подставить Трампа - РИА Новости, 30.11.2024
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12:59 30.11.2024 (обновлено: 13:12 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986620390.html
В Крыму заявили, что Зеленский стремится подставить Трампа
В Крыму заявили, что Зеленский стремится подставить Трампа - РИА Новости, 30.11.2024
В Крыму заявили, что Зеленский стремится подставить Трампа
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что продолжением эскалации украинского конфликта Владимир Зеленский стремится подставить новоизбранного РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:59
2024-11-30T13:12
в мире
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россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что продолжением эскалации украинского конфликта Владимир Зеленский стремится подставить новоизбранного президента США Дональда Трампа. "У Зеленского своя стратегия, они от нее не отказались и будут до инаугурации Трампа делать все, чтобы переложить конфликт на его плечи. Зеленский стремится подставить Трампа, а Байден, разрешая ВСУ бить по территории России дальнобойными ракетами, ему в этом очень помогает", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Байден с Зеленским намеренно "подливают масло в огонь", чтобы показать неспособность Трампа сдержать слово и завершить украинский конфликт за сутки. "Трамп прекрасно понимал: если он завершит конфликт за сутки, политически он выиграет, это сформирует его имидж эффективного президента. Но если только наступление мира затянется, продолжаются боевые действия, он проигрывает. Поэтому, с точки зрения его политических противников, он должен проиграть свою войну, идя на мир. Теперь это его война. И те, кто ему её оставил в наследство, будут вынуждать его нести на ней имиджевые, электоральные потери", - сказал Константинов. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир константинов
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Константинов
В Крыму заявили, что Зеленский стремится подставить Трампа

Глава крымского парламента Константинов: Зеленский стремится подставить Трампа

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что продолжением эскалации украинского конфликта Владимир Зеленский стремится подставить новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Зеленского своя стратегия, они от нее не отказались и будут до инаугурации Трампа делать все, чтобы переложить конфликт на его плечи. Зеленский стремится подставить Трампа, а Байден, разрешая ВСУ бить по территории России дальнобойными ракетами, ему в этом очень помогает", - сказал Константинов РИА Новости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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По его словам, Байден с Зеленским намеренно "подливают масло в огонь", чтобы показать неспособность Трампа сдержать слово и завершить украинский конфликт за сутки.
"Трамп прекрасно понимал: если он завершит конфликт за сутки, политически он выиграет, это сформирует его имидж эффективного президента. Но если только наступление мира затянется, продолжаются боевые действия, он проигрывает. Поэтому, с точки зрения его политических противников, он должен проиграть свою войну, идя на мир. Теперь это его война. И те, кто ему её оставил в наследство, будут вынуждать его нести на ней имиджевые, электоральные потери", - сказал Константинов.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Константинов
 
 
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