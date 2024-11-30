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"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986610923.html
"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский
"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский - РИА Новости, 30.11.2024
"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский
Владимир Зеленский послал сигнал о готовности отказаться от территорий ради мирного соглашения, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:48
2024-11-30T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запад
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский послал сигнал о готовности отказаться от территорий ради мирного соглашения, пишет агентство Bloomberg."Это самый сильный на сегодняшний день сигнал о том, что украинский лидер готов прекратить конфликт без возвращения всех территорий", — говорится в публикации.Накануне глава киевского режима в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Как заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в альянс НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.
https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html
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в мире, украина, запад, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО
"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский

Bloomberg: Зеленский послал сильный сигнал о готовности отказаться от территорий

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский послал сигнал о готовности отказаться от территорий ради мирного соглашения, пишет агентство Bloomberg.
"Это самый сильный на сегодняшний день сигнал о том, что украинский лидер готов прекратить конфликт без возвращения всех территорий", — говорится в публикации.
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Накануне глава киевского режима в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
Как заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в альянс НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗападВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНАТО
 
 
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