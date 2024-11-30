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"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский
"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский - РИА Новости, 30.11.2024
"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский
Владимир Зеленский послал сигнал о готовности отказаться от территорий ради мирного соглашения, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:48
2024-11-30T10:48
2024-11-30T10:48
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский послал сигнал о готовности отказаться от территорий ради мирного соглашения, пишет агентство Bloomberg."Это самый сильный на сегодняшний день сигнал о том, что украинский лидер готов прекратить конфликт без возвращения всех территорий", — говорится в публикации.Накануне глава киевского режима в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Как заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в альянс НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.
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"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский
Bloomberg: Зеленский послал сильный сигнал о готовности отказаться от территорий