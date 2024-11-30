https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986601557.html

Рогов заявил об отказе Зеленского спасти группировку ВСУ в Курахово

Рогов заявил об отказе Зеленского спасти группировку ВСУ в Курахово - РИА Новости, 30.11.2024

Рогов заявил об отказе Зеленского спасти группировку ВСУ в Курахово

Владимир Зеленский обрек на гибель группировку ВСУ в Курахово в западной части ДНР, отдав приказ держать город ценой больших потерь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T08:38

2024-11-30T08:38

2024-11-30T08:46

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир зеленский

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский обрек на гибель группировку ВСУ в Курахово в западной части ДНР, отдав приказ держать город ценой больших потерь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель", - сказал Рогов. По его словам, Зеленский бросает на убой украинских солдат ради картинки для западной публики. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241129/spectator-1986371868.html

https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986363259.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины