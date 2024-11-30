https://ria.ru/20241130/zapad-1986631020.html
В США забили тревогу из-за плана Запада против России
В США забили тревогу из-за плана Запада против России - РИА Новости, 30.11.2024
В США забили тревогу из-за плана Запада против России
Запад провоцирует Россию применить "Орешник" не только по Украине, но и по Европе, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T15:09
2024-11-30T15:09
2024-11-30T15:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
европа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767046091_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_d0658e1fdb3f1cded0d7c89642e98cbb.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запад провоцирует Россию применить "Орешник" не только по Украине, но и по Европе, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive."Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы. <…> Это гораздо более тревожно, чем многие на Западе, кажется, думают", - заявляет он.Он сравнил Россию с медведем, который находится в своей берлоге, а Запад с человеком, который безрассудно заходит к нему, думая, что ему за это ничего не будет.В ноябре газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин 21 ноября неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Позднее Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241130/sovet-1986622789.html
https://ria.ru/20241130/dzhonson-1986611436.html
https://ria.ru/20241130/nato-1986607193.html
россия
украина
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767046091_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_39a66ded2a2fa0cc3a361f63fb452194.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, европа, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Европа, Владимир Путин
В США забили тревогу из-за плана Запада против России
Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе