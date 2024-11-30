https://ria.ru/20241130/zaderzhanie-1986633161.html

В Москве арестовали мужчину, похитившего двух подростков

В Москве арестовали мужчину, похитившего двух подростков - РИА Новости, 30.11.2024

В Москве арестовали мужчину, похитившего двух подростков

Мужчина на западе Москвы похитил двух несовершеннолетних и вымогал деньги, угрожая оружием и применением насилия, ему избрана мера пресечения в виде заключения... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T15:36

2024-11-30T15:36

2024-11-30T17:14

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986632596_0:0:2342:1318_1920x0_80_0_0_c4453a4d35126714ad0b0de28f2295c4.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мужчина на западе Москвы похитил двух несовершеннолетних и вымогал деньги, угрожая оружием и применением насилия, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил столичный СК. "По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в похищении подростков на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее столичный СК сообщал, что мужчина на западе Москвы похитил двух несовершеннолетних и вымогал деньги, угрожая оружием и применением насилия. СК уточнил, что Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в", "г", "д", "ж", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Как добавил СК, фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Помимо этого, по месту проживания мужчины был проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято множество ножей и пистолет.

https://ria.ru/20241008/moskva-1976981933.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)