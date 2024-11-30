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В Москве арестовали мужчину, похитившего двух подростков
В Москве арестовали мужчину, похитившего двух подростков - РИА Новости, 30.11.2024
В Москве арестовали мужчину, похитившего двух подростков
Мужчина на западе Москвы похитил двух несовершеннолетних и вымогал деньги, угрожая оружием и применением насилия, ему избрана мера пресечения в виде заключения... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T15:36
2024-11-30T15:36
2024-11-30T17:14
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мужчина на западе Москвы похитил двух несовершеннолетних и вымогал деньги, угрожая оружием и применением насилия, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил столичный СК. "По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в похищении подростков на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее столичный СК сообщал, что мужчина на западе Москвы похитил двух несовершеннолетних и вымогал деньги, угрожая оружием и применением насилия. СК уточнил, что Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в", "г", "д", "ж", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Как добавил СК, фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Помимо этого, по месту проживания мужчины был проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято множество ножей и пистолет.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, похитившего двух подростков
СК: в Москве мужчина похитил двух подростков и вымогал деньги, его арестовали