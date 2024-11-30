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В Москве задержали директора клуба "Мен Тревел" - РИА Новости, 30.11.2024
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13:07 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/zaderzhanie-1986620844.html
В Москве задержали директора клуба "Мен Тревел"
В Москве задержали директора клуба "Мен Тревел" - РИА Новости, 30.11.2024
В Москве задержали директора клуба "Мен Тревел"
Полиция задержала директора клуба "Мен Тревел" за организацию ЛГБТ*-туров, сообщает Telegram-канал Shot. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T13:07
2024-11-30T13:07
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Полиция задержала директора клуба "Мен Тревел" за организацию ЛГБТ*-туров, сообщает Telegram-канал Shot."В Москве задержан директор турклуба "Мен Тревел", который набирал в поездки ЛГБТ*-группы", — говорится в публикации.Как отмечает издание, 48-летний Андрей К. организовал туристический клуб для мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.Согласно опубликованной информации, на мужчину возбудили дело по статье УК об "Организации деятельности экстремистской организации".В субботу Telegram-канал Mash сообщил, что ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono. Ночной клуб Arma(бывший "Мутабор") известен тем, что в нем проходила нашумевшая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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происшествия, москва, россия, омон россии
Происшествия, Москва, Россия, ОМОН России
В Москве задержали директора клуба "Мен Тревел"

В Москве задержали директора клуба "Мен Тревел" за ЛГБТ-туры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Полиция задержала директора клуба "Мен Тревел" за организацию ЛГБТ*-туров, сообщает Telegram-канал Shot.
«
"В Москве задержан директор турклуба "Мен Тревел", который набирал в поездки ЛГБТ*-группы", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, 48-летний Андрей К. организовал туристический клуб для мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Согласно опубликованной информации, на мужчину возбудили дело по статье УК об "Организации деятельности экстремистской организации".
В субботу Telegram-канал Mash сообщил, что ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono. Ночной клуб Arma(бывший "Мутабор") известен тем, что в нем проходила нашумевшая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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