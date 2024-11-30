https://ria.ru/20241130/yamal-1986606080.html

Грант для молодых ученых, исследующих вечную мерзлоту, появится на Ямале

Грант для молодых ученых, исследующих вечную мерзлоту, появится на Ямале - РИА Новости, 30.11.2024

Грант для молодых ученых, исследующих вечную мерзлоту, появится на Ямале

Молодые ученые, в чьи научные интересы входит вечная мерзлота, начнут получать тревел-гранты на стажировки в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил глава... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:25

2024-11-30T09:25

2024-11-30T09:25

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Молодые ученые, в чьи научные интересы входит вечная мерзлота, начнут получать тревел-гранты на стажировки в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "В следующем году начнем выдавать тревел-гранты – будем финансировать стажировки в наш регион студентов последних курсов вузов. В этот грант попадут расходы на дорогу и проживание. Ученые смогут приехать и проводить исследования по десяти приоритетным для Ямала темам в наших лабораториях, которые мы оснащаем уникальным оборудованием. С одной стороны, студенты будут знакомиться с регионом и выполнять свои научные работы, с другой – будем получать прикладные результаты исследований под нужды округа", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства Ямала. По данным властей, ежегодно планируется выдавать по пять тревел-грантов номиналом 150 тысяч рублей, ими можно будет покрыть расходы на дорогу и проживание. Не менее 90% площади Ямала стоит на вечной мерзлоте, в том числе населенные пункты и промышленные объекты. Последние несколько лет регион комплексно занимается проблемой деградации вечной мерзлоты. В этом году в округе заработал региональный закон о мерзлоте. Округ обеспечивает работу Научного центра изучения Арктики, который первым в стране интегрировал региональные скважины в государственную систему мониторинга. Начиная с 2023 года регион вручает премии кандидатам и докторам наук по мерзлоте, что способствует созданию благоприятных условий для развития научных исследований по направлению "мерзлотоведение" на территории округа. Доктора наук получают по миллиону рублей, кандидаты – по 500 тысяч рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, дмитрий артюхов