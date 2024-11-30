https://ria.ru/20241130/yamal-1986603252.html

Глава Ямала назвал привлечение молодежи в науку одной из главных задач

Глава Ямала назвал привлечение молодежи в науку одной из главных задач - РИА Новости, 30.11.2024

Глава Ямала назвал привлечение молодежи в науку одной из главных задач

Привлечение молодежи в науку является одной из главных задач при подготовке и воспитании кадров, считает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, глава... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:03

2024-11-30T09:03

2024-11-30T09:03

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Привлечение молодежи в науку является одной из главных задач при подготовке и воспитании кадров, считает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, глава комиссии Госсовета по направлению "Молодежь и дети" Дмитрий Артюхов. Подходы обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики обсуждались на стратегической сессии выездного заседания в сочинском "Сириусе" трех комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Кадры", "Молодежь и дети", "Технологическое лидерство". По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, до 2030 года промышленности нужно до двух миллионов специалистов. Он отметил, что задача по их подготовке амбициозная, но достижимая. "Мы знаем, какие научные фронтиры стоят перед страной. Наша большая задача на ближайшие годы – сделать так, чтобы молодежь шла в науку. Выбор этого непростого пути требует серьезных усилий, но все-таки он должен быть модным среди молодых людей, быть модельным поведением для части молодежи страны", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства Ямала. Как отметил Артюхов, в настоящее время отмечается низкая вовлеченность школьников в науку и, в частности, в технические дисциплины. По его словам, необходимо, чтобы число детей, углубленно изучающих технические дисциплины и выбирающих в качестве единого госэкзамена профильную математику и физику, нарастало. Второй вызов, который выделил Артюхов, это проблема профориентации. Так, по данным Минобрнауки, почти 50% выпускников российских вузов не трудятся по специальности, которая получена ими во время учебы. Третий вызов, озвученный губернатором Ямала, – работа с NEET-молодежью - молодыми людьми, которые не учатся, не работают и не проходят профпереподготовку. В текущем году, по данным властей, в России доля таких молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет сократилась до 8,7% с 10,6% пять лет назад.

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россия, дмитрий артюхов