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В США смоделировали ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну - РИА Новости, 01.12.2024
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19:01 30.11.2024 (обновлено: 01:14 01.12.2024)
https://ria.ru/20241130/yadernyy-1986651783.html
В США смоделировали ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну
В США смоделировали ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну - РИА Новости, 01.12.2024
В США смоделировали ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну
Американский журнал Newsweek оценил, какими будут последствия, если США ударят крупнейшей в их военном арсенале термоядерной бомбой В83 по столицам России,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-11-30T19:01
2024-12-01T01:14
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский журнал Newsweek оценил, какими будут последствия, если США ударят крупнейшей в их военном арсенале термоядерной бомбой В83 по столицам России, Китая и Северной Кореи.Издание предположило, что в результате такого удара в Москве погибнет почти 1,4 миллиона человек, еще 3,7 миллиона будут ранены. В Пекине число жертв может составить полтора миллиона человек, пострадают еще 3,3 миллиона. В Пхеньяне число человеческих потерь может превысить 1,3 миллиона, ранения получат 1,1 миллиона человек.Журнал предположил, что огненный шар от взрыва накроет территорию площадью 4,1 квадратных километра. В умеренной зоне поражения, где будут разрушены или сгорят жилые здания, окажется площадь в 175 квадратных километров.На минувшей неделе Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе приведен обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие. Российские ведомства настоятельно рекомендовали другим странам ознакомиться с этим документом. Позже он выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241128/putin-1986265349.html
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россия, украина, сша, владимир путин
Россия, Украина, США, Владимир Путин
В США смоделировали ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну

Newsweek смоделировал последствия удара ядерной бомбой B83 по России, КНР и КНДР

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский журнал Newsweek оценил, какими будут последствия, если США ударят крупнейшей в их военном арсенале термоядерной бомбой В83 по столицам России, Китая и Северной Кореи.
Издание предположило, что в результате такого удара в Москве погибнет почти 1,4 миллиона человек, еще 3,7 миллиона будут ранены. В Пекине число жертв может составить полтора миллиона человек, пострадают еще 3,3 миллиона. В Пхеньяне число человеческих потерь может превысить 1,3 миллиона, ранения получат 1,1 миллиона человек.
Путин о действиях России в случае появления у Киева ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин пригрозил ответными мерами в случае передачи Киеву ядерного оружия
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Журнал предположил, что огненный шар от взрыва накроет территорию площадью 4,1 квадратных километра. В умеренной зоне поражения, где будут разрушены или сгорят жилые здания, окажется площадь в 175 квадратных километров.
На минувшей неделе Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе приведен обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие. Российские ведомства настоятельно рекомендовали другим странам ознакомиться с этим документом. Позже он выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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