В США смоделировали ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну
Newsweek смоделировал последствия удара ядерной бомбой B83 по России, КНР и КНДР
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский журнал Newsweek оценил, какими будут последствия, если США ударят крупнейшей в их военном арсенале термоядерной бомбой В83 по столицам России, Китая и Северной Кореи.
Издание предположило, что в результате такого удара в Москве погибнет почти 1,4 миллиона человек, еще 3,7 миллиона будут ранены. В Пекине число жертв может составить полтора миллиона человек, пострадают еще 3,3 миллиона. В Пхеньяне число человеческих потерь может превысить 1,3 миллиона, ранения получат 1,1 миллиона человек.
Журнал предположил, что огненный шар от взрыва накроет территорию площадью 4,1 квадратных километра. В умеренной зоне поражения, где будут разрушены или сгорят жилые здания, окажется площадь в 175 квадратных километров.
На минувшей неделе Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе приведен обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие. Российские ведомства настоятельно рекомендовали другим странам ознакомиться с этим документом. Позже он выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
США ответили на сообщения о поставках Киеву ядерного оружия
28 ноября, 11:48