https://ria.ru/20241130/vzryvy-1986650765.html

В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 30.11.2024

В Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T18:45

2024-11-30T18:45

2024-11-30T18:45

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 18.35 мск, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. "На Днепропетровщине слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Факты ICTV".

https://ria.ru/20241130/kherson-1986621918.html

украина

днепропетровская область

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