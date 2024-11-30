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В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 30.11.2024
В Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:45
2024-11-30T18:45
2024-11-30T18:45
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 18.35 мск, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. "На Днепропетровщине слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Факты ICTV".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Черниговская область, Россия
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога