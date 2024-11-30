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Выставка лучших вкусов Югры пройдет в дни празднования образования региона

Выставка лучших вкусов Югры пройдет в дни празднования образования региона - РИА Новости, 30.11.2024

Выставка лучших вкусов Югры пройдет в дни празднования образования региона

Лучшие производители соберутся в дни празднования образования Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы представить свою продукцию на выставке "Товары земли... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T08:28

2024-11-30T08:28

2024-11-30T08:28

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Лучшие производители соберутся в дни празднования образования Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы представить свою продукцию на выставке "Товары земли Югорской", сообщает Фонд развития Югры. Выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" стартует 8 декабря в Ханты-Мансийске уже в 27-й раз. Посетители смогут продегустировать деликатесы, приобрести свежие товары из широкого ассортимента мясной и рыбной продукции, дикоросов, сладостей, молочных продуктов и выпечки. "Свои достижения продемонстрируют более 200 предприятий малого и среднего бизнеса Югры. Важным событием для местных товаропроизводителей станет конкурс пищевых продуктов "Лучшие вкусы Югры". Призовой фонд конкурса – 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.

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