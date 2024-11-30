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Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:51 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/vsu-1986651194.html
Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области - РИА Новости, 30.11.2024
Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области, повреждены несколько домов и автомобилей, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:51
2024-11-30T18:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
украина
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БЕЛГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области, повреждены несколько домов и автомобилей, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Красная Нива Белгородского района в результате атаки БПЛА повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава региона добавил, что в селе Долгое Валуйского округа один дрон нанёс удар по припаркованному возле дома автомобилю, в результате взрыва выбиты окна, посечены фасад и ограждение жилого дома. Вследствие атаки второго FPV-дрона на территории другого домовладения повреждены легковой автомобиль и фасад дома.
https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986640556.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области

Губернатор Гладков: украинские дроны атаковали два села в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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БЕЛГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области, повреждены несколько домов и автомобилей, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Красная Нива Белгородского района в результате атаки БПЛА повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в селе Долгое Валуйского округа один дрон нанёс удар по припаркованному возле дома автомобилю, в результате взрыва выбиты окна, посечены фасад и ограждение жилого дома. Вследствие атаки второго FPV-дрона на территории другого домовладения повреждены легковой автомобиль и фасад дома.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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