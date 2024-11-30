https://ria.ru/20241130/vsu-1986651194.html
Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области - РИА Новости, 30.11.2024
Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области, повреждены несколько домов и автомобилей, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:51
2024-11-30T18:51
2024-11-30T18:51
специальная военная операция на украине
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белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области, повреждены несколько домов и автомобилей, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Красная Нива Белгородского района в результате атаки БПЛА повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава региона добавил, что в селе Долгое Валуйского округа один дрон нанёс удар по припаркованному возле дома автомобилю, в результате взрыва выбиты окна, посечены фасад и ограждение жилого дома. Вследствие атаки второго FPV-дрона на территории другого домовладения повреждены легковой автомобиль и фасад дома.
https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986640556.html
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Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области
Губернатор Гладков: украинские дроны атаковали два села в Белгородской области