https://ria.ru/20241130/vostok-1986617270.html
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Украинские войска потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 50 военнослужащих, БМП и два орудия Д-20, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:09
2024-11-30T12:09
2024-11-30T12:14
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 50 военнослужащих, БМП и два орудия Д-20, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, автомобиль и два 152-мм орудия Д-20", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241130/neptun-1986617676.html
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ