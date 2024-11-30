https://ria.ru/20241130/vostok-1986617270.html

Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024

Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Украинские войска потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 50 военнослужащих, БМП и два орудия Д-20, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:09

2024-11-30T12:09

2024-11-30T12:14

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 50 военнослужащих, БМП и два орудия Д-20, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, автомобиль и два 152-мм орудия Д-20", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241130/neptun-1986617676.html

россия

донецкая народная республика

украина

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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина