https://ria.ru/20241130/uscherb-1986638166.html

В Курской области оценили ущерб дорожно-транспортной отрасли

В Курской области оценили ущерб дорожно-транспортной отрасли - РИА Новости, 30.11.2024

В Курской области оценили ущерб дорожно-транспортной отрасли

Предварительная оценка ущерба дорожно-транспортной отрасли проведена в Курской области, рассматриваются различные варианты его возмещения, сообщила пресс-служба РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T16:41

2024-11-30T16:41

2024-11-30T16:41

экономика

курская область

россия

роман старовойт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979064891_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_2ecaec9061c62b3844f077a74621f2c2.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Предварительная оценка ущерба дорожно-транспортной отрасли проведена в Курской области, рассматриваются различные варианты его возмещения, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. "Состоялась встреча с представителями дорожных предприятий и перевозчиков. Предприятиями проведена предварительная оценка ущерба и рассматриваются различные варианты его возмещения, в том числе кредитные каникулы", — говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, вопросы дорожно-транспортной отрасли Курской области глава Минтранса РФ Роман Старовойт держит на личном контроле. Перевозчикам поставлены задачи продолжить выплату зарплат сотрудникам, а также рассмотреть вопросы финансирования и возобновления работ. На период простоя при поддержке правительства сотрудникам выплачивается две трети заработка. "Не просто, но решения находятся, и мы понимаем, что все предприятия сохранятся, и люди будут обеспечены работой в будущем", — отметил Старовойт, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241128/putin-1986261174.html

https://ria.ru/20241114/sk-1983670772.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, курская область, россия, роман старовойт