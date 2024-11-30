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В Курской области оценили ущерб дорожно-транспортной отрасли - РИА Новости, 30.11.2024
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16:41 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/uscherb-1986638166.html
В Курской области оценили ущерб дорожно-транспортной отрасли
В Курской области оценили ущерб дорожно-транспортной отрасли - РИА Новости, 30.11.2024
В Курской области оценили ущерб дорожно-транспортной отрасли
Предварительная оценка ущерба дорожно-транспортной отрасли проведена в Курской области, рассматриваются различные варианты его возмещения, сообщила пресс-служба РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:41
2024-11-30T16:41
экономика
курская область
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Предварительная оценка ущерба дорожно-транспортной отрасли проведена в Курской области, рассматриваются различные варианты его возмещения, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. "Состоялась встреча с представителями дорожных предприятий и перевозчиков. Предприятиями проведена предварительная оценка ущерба и рассматриваются различные варианты его возмещения, в том числе кредитные каникулы", — говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, вопросы дорожно-транспортной отрасли Курской области глава Минтранса РФ Роман Старовойт держит на личном контроле. Перевозчикам поставлены задачи продолжить выплату зарплат сотрудникам, а также рассмотреть вопросы финансирования и возобновления работ. На период простоя при поддержке правительства сотрудникам выплачивается две трети заработка. "Не просто, но решения находятся, и мы понимаем, что все предприятия сохранятся, и люди будут обеспечены работой в будущем", — отметил Старовойт, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241128/putin-1986261174.html
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экономика, курская область, россия, роман старовойт
Экономика, Курская область, Россия, Роман Старовойт
В Курской области оценили ущерб дорожно-транспортной отрасли

В Курской области провели предварительную оценку ущерба дорожной отрасли

© AP PhotoСолдат ВСУ в Курской области
Солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Предварительная оценка ущерба дорожно-транспортной отрасли проведена в Курской области, рассматриваются различные варианты его возмещения, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
"Состоялась встреча с представителями дорожных предприятий и перевозчиков. Предприятиями проведена предварительная оценка ущерба и рассматриваются различные варианты его возмещения, в том числе кредитные каникулы", — говорится в сообщении.
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Как отметили в пресс-службе, вопросы дорожно-транспортной отрасли Курской области глава Минтранса РФ Роман Старовойт держит на личном контроле. Перевозчикам поставлены задачи продолжить выплату зарплат сотрудникам, а также рассмотреть вопросы финансирования и возобновления работ. На период простоя при поддержке правительства сотрудникам выплачивается две трети заработка.
"Не просто, но решения находятся, и мы понимаем, что все предприятия сохранятся, и люди будут обеспечены работой в будущем", — отметил Старовойт, чьи слова приводятся в сообщении.
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ЭкономикаКурская областьРоссияРоман Старовойт
 
 
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