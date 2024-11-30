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В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома - РИА Новости, 30.11.2024
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11:16 30.11.2024 (обновлено: 11:26 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/ufa-1986612493.html
В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома
В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома - РИА Новости, 30.11.2024
В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома
Башенный кран с кабиной упал на стройке жилого дома в Уфе, пострадали двое рабочих, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T11:16
2024-11-30T11:26
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
россия
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Башенный кран с кабиной упал на стройке жилого дома в Уфе, пострадали двое рабочих, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. По данным ведомства, на строительной площадке многоэтажного жилого дома на улице Сипайловской в Уфе с высоты 20 метров упал башенный кран. В это время в кабине находились два монтажника. "Мужчин с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки доставили в больницу. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан, Россия
В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома

В Уфе на стройке жилого дома упал башенный кран, пострадали двое рабочих

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанБашенный кран упал на строительной площадке в Уфе
Башенный кран упал на строительной площадке в Уфе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Башенный кран с кабиной упал на стройке жилого дома в Уфе, пострадали двое рабочих, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
По данным ведомства, на строительной площадке многоэтажного жилого дома на улице Сипайловской в Уфе с высоты 20 метров упал башенный кран. В это время в кабине находились два монтажника.
"Мужчин с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки доставили в больницу. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Башенный кран упал на севере Москвы. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
На севере Москвы рухнул башенный кран
21 октября, 17:10
 
ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БашкортостанРоссия
 
 
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