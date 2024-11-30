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В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома

В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома - РИА Новости, 30.11.2024

В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома

Башенный кран с кабиной упал на стройке жилого дома в Уфе, пострадали двое рабочих, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T11:16

2024-11-30T11:16

2024-11-30T11:26

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Башенный кран с кабиной упал на стройке жилого дома в Уфе, пострадали двое рабочих, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. По данным ведомства, на строительной площадке многоэтажного жилого дома на улице Сипайловской в Уфе с высоты 20 метров упал башенный кран. В это время в кабине находились два монтажника. "Мужчин с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки доставили в больницу. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241021/kran-1979155196.html

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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия