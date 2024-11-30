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В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома
В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома - РИА Новости, 30.11.2024
В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома
Башенный кран с кабиной упал на стройке жилого дома в Уфе, пострадали двое рабочих, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T11:16
2024-11-30T11:16
2024-11-30T11:26
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Башенный кран с кабиной упал на стройке жилого дома в Уфе, пострадали двое рабочих, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. По данным ведомства, на строительной площадке многоэтажного жилого дома на улице Сипайловской в Уфе с высоты 20 метров упал башенный кран. В это время в кабине находились два монтажника. "Мужчин с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки доставили в больницу. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан, Россия
В Уфе башенный кран упал на стройке жилого дома
В Уфе на стройке жилого дома упал башенный кран, пострадали двое рабочих