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Глава МИД Турции призвал принять во внимание предупреждения Путина - РИА Новости, 30.11.2024
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12:22 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/turtsiya-1986618552.html
Глава МИД Турции призвал принять во внимание предупреждения Путина
Глава МИД Турции призвал принять во внимание предупреждения Путина - РИА Новости, 30.11.2024
Глава МИД Турции призвал принять во внимание предупреждения Путина
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал "принять во внимание" заявления президента РФ Владимира Путина, отметив, что конфликт на Украине рискует "выйти из-под... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:22
2024-11-30T12:22
в мире
россия
украина
турция
владимир путин
хакан фидан
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АНКАРА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал "принять во внимание" заявления президента РФ Владимира Путина, отметив, что конфликт на Украине рискует "выйти из-под контроля". "Все обычные виды оружия, которые могут быть использованы, уже использованы, но война (конфликт на Украине - ред.) не закончилась. В этом процессе либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля. Путин уже выразил это этими словами… Она дойдет до того, что сожжет все страны вокруг, или же каким-то образом воцарится мир", - приводит слова Фидана газета Türkiye. Фидан подчеркнул, что на этом фоне заявления Путина "должны быть приняты во внимание". Он добавил, что, по его мнению, "было бы слишком просто" рассматривать слова российского лидера "только как угрозу". Путин в четверг на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Путин подчеркнул, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.
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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, хакан фидан, запад, нато
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан, Запад, НАТО
Глава МИД Турции призвал принять во внимание предупреждения Путина

Глава МИД Турции Фидан призвал не рассматривать предупреждения Путина как угрозу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал "принять во внимание" заявления президента РФ Владимира Путина, отметив, что конфликт на Украине рискует "выйти из-под контроля".
"Все обычные виды оружия, которые могут быть использованы, уже использованы, но война (конфликт на Украине - ред.) не закончилась. В этом процессе либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля. Путин уже выразил это этими словами… Она дойдет до того, что сожжет все страны вокруг, или же каким-то образом воцарится мир", - приводит слова Фидана газета Türkiye.
Фидан подчеркнул, что на этом фоне заявления Путина "должны быть приняты во внимание". Он добавил, что, по его мнению, "было бы слишком просто" рассматривать слова российского лидера "только как угрозу".
Путин в четверг на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Путин подчеркнул, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинХакан ФиданЗападНАТО
 
 
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