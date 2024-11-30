https://ria.ru/20241130/turtsiya-1986618552.html

Глава МИД Турции призвал принять во внимание предупреждения Путина

Глава МИД Турции призвал принять во внимание предупреждения Путина - РИА Новости, 30.11.2024

Глава МИД Турции призвал принять во внимание предупреждения Путина

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал "принять во внимание" заявления президента РФ Владимира Путина, отметив, что конфликт на Украине рискует "выйти из-под... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:22

2024-11-30T12:22

2024-11-30T12:22

в мире

россия

украина

турция

владимир путин

хакан фидан

запад

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893462326_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_a71631994063e01c6fe8340e650fd6fb.jpg

АНКАРА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал "принять во внимание" заявления президента РФ Владимира Путина, отметив, что конфликт на Украине рискует "выйти из-под контроля". "Все обычные виды оружия, которые могут быть использованы, уже использованы, но война (конфликт на Украине - ред.) не закончилась. В этом процессе либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля. Путин уже выразил это этими словами… Она дойдет до того, что сожжет все страны вокруг, или же каким-то образом воцарится мир", - приводит слова Фидана газета Türkiye. Фидан подчеркнул, что на этом фоне заявления Путина "должны быть приняты во внимание". Он добавил, что, по его мнению, "было бы слишком просто" рассматривать слова российского лидера "только как угрозу". Путин в четверг на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Путин подчеркнул, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, турция, владимир путин, хакан фидан, запад, нато