https://ria.ru/20241130/transport-1986639288.html
В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу
В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу - РИА Новости, 30.11.2024
В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу
Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:53
2024-11-30T16:53
2024-11-30T16:53
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Сообщение о закрытии рейда поступило в 16.39 мск. Причины не называются.
https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984841081.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу
Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе