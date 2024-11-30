https://ria.ru/20241130/transport-1986639288.html

В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу

В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу - РИА Новости, 30.11.2024

В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу

Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T16:53

2024-11-30T16:53

2024-11-30T16:53

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Сообщение о закрытии рейда поступило в 16.39 мск. Причины не называются.

https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984841081.html

севастополь

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, общество