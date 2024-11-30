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В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу - РИА Новости, 30.11.2024
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16:53 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/transport-1986639288.html
В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу
В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу - РИА Новости, 30.11.2024
В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу
Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:53
2024-11-30T16:53
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Сообщение о закрытии рейда поступило в 16.39 мск. Причины не называются.
https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984841081.html
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севастополь, общество
Севастополь, Общество
В Севастополе временно закрыли рейд, катера приостановили работу

Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБалаклавская бухта в Севастополе
Балаклавская бухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Балаклавская бухта в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе, сообщил департамент транспорта города.
«
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Сообщение о закрытии рейда поступило в 16.39 мск. Причины не называются.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли
20 ноября, 14:59
 
СевастопольОбщество
 
 
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