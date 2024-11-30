https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986666551.html
Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции
Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции - РИА Новости, 30.11.2024
Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции
Сторонники грузинской оппозиции, принимающие участие в митинге у парламента страны, установили препятствие, похожее на сегмент металлического забора, на... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T22:01
2024-11-30T22:01
2024-11-30T23:19
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986666001_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6294662a40b655459181d43b5a6dffd.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, принимающие участие в митинге у парламента страны, установили препятствие, похожее на сегмент металлического забора, на вероятном пути следования полицейской спецтехники при разгоне протеста, передает корреспондент РИА Новости. Препятствие разместили посреди проезжей части проспекта Руставели. Там, вероятно, будет перемещаться спецтехника полиции, сосредоточенная на близлежащей площади Свободы, в случае принятия решения о разгоне митинга. Сторонники оппозиционных сил ранее в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей перекрыто полицией. Некоторые митингующие бьют по заграждению у лицевой части здания, за преграду забрасывали петарды. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Отдельные участники митинга метали петарды и в строй спецназа. Очередная серия акций оппозиции началась в четверг после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
https://ria.ru/20241128/gruziya-1986336079.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986666001_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4732fa5e5242e799f70c0af0c4c782dc.jpg
Протестующие в Тбилиси оппозиционеры установили преграду на пути спецтехники полиции
Протестующие в Тбилиси оппозиционеры установили преграду на вероятном пути спецтехники полиции, препятствие разместили посреди проезжей части проспекта Руставели, передает корреспондент РИА Новости
2024-11-30T22:01
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции
Протестующие в Тбилиси установили преграду на вероятном пути спецтехники полиции