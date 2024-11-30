https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986666551.html

Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции

Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции - РИА Новости, 30.11.2024

Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции

Сторонники грузинской оппозиции, принимающие участие в митинге у парламента страны, установили препятствие, похожее на сегмент металлического забора, на... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T22:01

2024-11-30T22:01

2024-11-30T23:19

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

тбилиси

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986666001_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6294662a40b655459181d43b5a6dffd.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, принимающие участие в митинге у парламента страны, установили препятствие, похожее на сегмент металлического забора, на вероятном пути следования полицейской спецтехники при разгоне протеста, передает корреспондент РИА Новости. Препятствие разместили посреди проезжей части проспекта Руставели. Там, вероятно, будет перемещаться спецтехника полиции, сосредоточенная на близлежащей площади Свободы, в случае принятия решения о разгоне митинга. Сторонники оппозиционных сил ранее в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей перекрыто полицией. Некоторые митингующие бьют по заграждению у лицевой части здания, за преграду забрасывали петарды. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Отдельные участники митинга метали петарды и в строй спецназа. Очередная серия акций оппозиции началась в четверг после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

https://ria.ru/20241128/gruziya-1986336079.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие в Тбилиси оппозиционеры установили преграду на пути спецтехники полиции Протестующие в Тбилиси оппозиционеры установили преграду на вероятном пути спецтехники полиции, препятствие разместили посреди проезжей части проспекта Руставели, передает корреспондент РИА Новости 2024-11-30T22:01 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, протесты в грузии — 2024