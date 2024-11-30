Рейтинг@Mail.ru
Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 30.11.2024 (обновлено: 23:19 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986666551.html
Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции
Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции - РИА Новости, 30.11.2024
Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции
Сторонники грузинской оппозиции, принимающие участие в митинге у парламента страны, установили препятствие, похожее на сегмент металлического забора, на... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T22:01
2024-11-30T23:19
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986666001_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6294662a40b655459181d43b5a6dffd.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, принимающие участие в митинге у парламента страны, установили препятствие, похожее на сегмент металлического забора, на вероятном пути следования полицейской спецтехники при разгоне протеста, передает корреспондент РИА Новости. Препятствие разместили посреди проезжей части проспекта Руставели. Там, вероятно, будет перемещаться спецтехника полиции, сосредоточенная на близлежащей площади Свободы, в случае принятия решения о разгоне митинга. Сторонники оппозиционных сил ранее в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей перекрыто полицией. Некоторые митингующие бьют по заграждению у лицевой части здания, за преграду забрасывали петарды. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Отдельные участники митинга метали петарды и в строй спецназа. Очередная серия акций оппозиции началась в четверг после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
https://ria.ru/20241128/gruziya-1986336079.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протестующие в Тбилиси оппозиционеры установили преграду на пути спецтехники полиции
Протестующие в Тбилиси оппозиционеры установили преграду на вероятном пути спецтехники полиции, препятствие разместили посреди проезжей части проспекта Руставели, передает корреспондент РИА Новости
2024-11-30T22:01
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986666001_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4732fa5e5242e799f70c0af0c4c782dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Митингующие в Тбилиси установили преграду на пути спецтехники полиции

Протестующие в Тбилиси установили преграду на вероятном пути спецтехники полиции

Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, принимающие участие в митинге у парламента страны, установили препятствие, похожее на сегмент металлического забора, на вероятном пути следования полицейской спецтехники при разгоне протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Препятствие разместили посреди проезжей части проспекта Руставели. Там, вероятно, будет перемещаться спецтехника полиции, сосредоточенная на близлежащей площади Свободы, в случае принятия решения о разгоне митинга.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Запад пытается устроить в Грузии цветную революцию, считает эксперт
29 ноября, 11:02
Сторонники оппозиционных сил ранее в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей перекрыто полицией. Некоторые митингующие бьют по заграждению у лицевой части здания, за преграду забрасывали петарды. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Отдельные участники митинга метали петарды и в строй спецназа.
Очередная серия акций оппозиции началась в четверг после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
Акция протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Тбилиси протестующие после слов Кобахидзе о ЕС перекрыли проспект
28 ноября, 21:36
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзПарламентские выборы в Грузии — 2024ТбилисиПротесты в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала