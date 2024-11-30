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Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам - РИА Новости, 30.11.2024
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09:23 30.11.2024 (обновлено: 11:59 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/storonnik-1986605620.html
Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам
Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам - РИА Новости, 30.11.2024
Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам
Сторонник террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, проходящий по уголовному делу о покушении на теракт, пытался перевести деньги ее... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T09:23
2024-11-30T11:59
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сторонник террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, проходящий по уголовному делу о покушении на теракт, пытался перевести деньги ее членам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК*, однако ему это не удалось, операция была приостановлена банком", — сказал собеседник агентства.Речь идет о 27-летнем фигуранте уголовного дела о подготовке теракта, которое возбудили в начале июня в Москве. Обвиняемый в прошлом году связался в мессенджере с членами РДК*. Затем он направился к военкомату на северо-западе Москвы, чтобы разведать местность, сфотографировать округу и составить план отхода. Мужчину задержали.В ноябре в силовых структурах РИА Новости сообщили, что следствие изучает выписки о движении денег по счетам фигуранта дела.Боевики РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240920/rossiya-1973761248.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам

Сторонник РДК, готовивший теракт в Москве, пытался перевести деньги организации

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сторонник террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, проходящий по уголовному делу о покушении на теракт, пытался перевести деньги ее членам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК*, однако ему это не удалось, операция была приостановлена банком", — сказал собеседник агентства.
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Речь идет о 27-летнем фигуранте уголовного дела о подготовке теракта, которое возбудили в начале июня в Москве. Обвиняемый в прошлом году связался в мессенджере с членами РДК*. Затем он направился к военкомату на северо-западе Москвы, чтобы разведать местность, сфотографировать округу и составить план отхода. Мужчину задержали.
В ноябре в силовых структурах РИА Новости сообщили, что следствие изучает выписки о движении денег по счетам фигуранта дела.
Боевики РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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