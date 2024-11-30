https://ria.ru/20241130/storonnik-1986605620.html

Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам

Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам - РИА Новости, 30.11.2024

Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам

Сторонник террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, проходящий по уголовному делу о покушении на теракт, пытался перевести деньги ее... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:23

2024-11-30T09:23

2024-11-30T11:59

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сторонник террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, проходящий по уголовному делу о покушении на теракт, пытался перевести деньги ее членам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК*, однако ему это не удалось, операция была приостановлена банком", — сказал собеседник агентства.Речь идет о 27-летнем фигуранте уголовного дела о подготовке теракта, которое возбудили в начале июня в Москве. Обвиняемый в прошлом году связался в мессенджере с членами РДК*. Затем он направился к военкомату на северо-западе Москвы, чтобы разведать местность, сфотографировать округу и составить план отхода. Мужчину задержали.В ноябре в силовых структурах РИА Новости сообщили, что следствие изучает выписки о движении денег по счетам фигуранта дела.Боевики РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240920/rossiya-1973761248.html

https://ria.ru/20241114/glavar-1983785198.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия