https://ria.ru/20241130/storonnik-1986605620.html
Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам
Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам - РИА Новости, 30.11.2024
Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам
Сторонник террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, проходящий по уголовному делу о покушении на теракт, пытался перевести деньги ее... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T09:23
2024-11-30T09:23
2024-11-30T11:59
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сторонник террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, проходящий по уголовному делу о покушении на теракт, пытался перевести деньги ее членам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК*, однако ему это не удалось, операция была приостановлена банком", — сказал собеседник агентства.Речь идет о 27-летнем фигуранте уголовного дела о подготовке теракта, которое возбудили в начале июня в Москве. Обвиняемый в прошлом году связался в мессенджере с членами РДК*. Затем он направился к военкомату на северо-западе Москвы, чтобы разведать местность, сфотографировать округу и составить план отхода. Мужчину задержали.В ноябре в силовых структурах РИА Новости сообщили, что следствие изучает выписки о движении денег по счетам фигуранта дела.Боевики РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240920/rossiya-1973761248.html
https://ria.ru/20241114/glavar-1983785198.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Готовивший теракт сторонник РДК* пытался перевести деньги боевикам
Сторонник РДК, готовивший теракт в Москве, пытался перевести деньги организации
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сторонник террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, проходящий по уголовному делу о покушении на теракт, пытался перевести деньги ее членам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК*, однако ему это не удалось, операция была приостановлена банком", — сказал собеседник агентства.
Речь идет о 27-летнем фигуранте уголовного дела о подготовке теракта, которое возбудили в начале июня в Москве
. Обвиняемый в прошлом году связался в мессенджере с членами РДК*. Затем он направился к военкомату на северо-западе Москвы, чтобы разведать местность, сфотографировать округу и составить план отхода. Мужчину задержали.
В ноябре в силовых структурах РИА Новости сообщили, что следствие изучает выписки о движении денег по счетам фигуранта дела.
Боевики РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Запрещенная в России террористическая организация.