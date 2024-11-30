https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986650214.html

Спецоперация, 30 ноября: ВСУ потеряли за сутки до 1510 военных

Спецоперация, 30 ноября: ВСУ потеряли за сутки до 1510 военных - РИА Новости, 30.11.2024

Спецоперация, 30 ноября: ВСУ потеряли за сутки до 1510 военных

Потери ВСУ на различных направлениях составили за минувшие сутки до 1510 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T18:44

2024-11-30T18:44

2024-11-30T18:44

специальная военная операция на украине

технологии

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сергей лебедев

донецкая народная республика

владимир рогов

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Потери ВСУ на различных направлениях составили за минувшие сутки до 1510 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило российское военное ведомство. Кроме того, по данным министерства, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Украинские потери на курском направлении за прошедшие сутки составили более 250 военных, уничтожены два танка, сообщило российское оборонное ведомство. Украинские атаки беспилотниками на российские регионыРоссийские средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и три - над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. Утром работа аэропорта Махачкалы была приостановлена из-за угрозы беспилотников, вводился режим "Ковер", спустя менее чем через час аэропорт возобновил работу, сообщил РИА Новости гендиректор авиагавани Саид Рамазанов. Удар по ж/д составу с натовскими ракетамиУдар был нанесен в четверг у порта Черноморска (до 2016 года носил название Ильичевск) Одесской области по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые прибыли на Украину из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ильичевск (ныне Черноморск), прилеты 28 ноября... Из дополнительных сведений стало понятно, что удар пришелся по составу с военным грузом... По предварительным данным, в составе в том числе были дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, прибывшие морским путем из румынского порта Констанца", - сообщил Лебедев. Держать Курахово любой ценойВладимир Зеленский обрек на гибель группировку ВСУ в Курахово в западной части ДНР, отдав приказ держать город ценой больших потерь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. Уровень воды в Кураховском водохранилище опустился на несколько метров после того, как украинские войска взорвали дамбу, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР. Зеленский пожаловался на невыполненные обещания Запада по оснащению бригад ВСУВладимир Зеленский пожаловался на невыполнение партнерами Украины требований по подготовке военных бригад ВСУ. В интервью телеканалу Sky News Зеленский заявил, что США и страны Европы обещали подготовить десять военных бригад для Украины. Зеленский отметил необходимость в подготовке военных бригад на фоне нехватки военных ВСУ. "Реальная проблема заключается с десятью бригадами, которые наши партнеры обещали вооружить. Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом... На данный момент суммарно Европа и США подготовили 2,5 бригады", - сказал Зеленский. Зеленский готов отказаться от возврата территорийВладимир Зеленский своим заявлением про "зонтик НАТО" подал самый явный сигнал о том, что готов к окончанию боевых действий на Украине без возврата территорий, передает агентство Блумберг. Ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. В то же время лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал заявления Зеленского о возможности прекращения огня взамен на членство Украины в НАТО "грязной ловушкой", призванной втянуть страны Запада в третью мировую войну. Политик назвал заявления Зеленского "опасным и порочным планом паникующей марионетки" и призвал прекратить военную поддержку Украины. "Ахмат" сорвал попытку ВСУ использовать рой БПЛА для обхода РЭБ в Курской областиВСУ используют для поражения цели одновременно большое число дронов на разных частотах, чтобы попытаться обойти системы РЭБ российских бойцов в Курской области, но у них это не получается, российские военные срывают такие попытки, рассказал РИА Новости боец с позывным "Кот" группы командира "Аида" спецназа "Ахмат". "Вчера ездили на позицию, детектором дронов обнаружено пять дронов (камикадзе - ред.) на разных частотах. Противник пытается как-то наш РЭБ обойти, для того чтобы нас обезвредить, но ничего не получается. Вчера было пять FPV-дронов и три Mavic (разведывательных дрона - ред.), благополучно, слава богу, уехали", - рассказал "Кот".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сергей лебедев, донецкая народная республика, владимир рогов, россия, нато