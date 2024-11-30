https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986640556.html

Минобороны показало видео уничтожения минометного расчета ВСУ FPV-дроном

Минобороны показало видео уничтожения минометного расчета ВСУ FPV-дроном - РИА Новости, 30.11.2024

Минобороны показало видео уничтожения минометного расчета ВСУ FPV-дроном

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения замаскированного в лесу минометного расчета ВСУ FPV-дроном в Харьковской области. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T18:04

2024-11-30T18:04

2024-11-30T18:05

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986646519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ddcdcacf3c21fee4658b30e070bafe1.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения замаскированного в лесу минометного расчета ВСУ FPV-дроном в Харьковской области. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" была вскрыта в лесу замаскированная позиция минометного расчета одного из подразделений ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства. После определения и подтверждения точных координат противника было принято решение об огневом воздействии. "Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск "Север", - добавили в Минобороны. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по позиции минометного расчета ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение замаскированного в лесу в Харьковской области минометного расчета ВСУ Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированного в лесу в Харьковской области минометного расчета подразделения ВСУ прямым попаданием FPV-дрона группировки войск "Север". 2024-11-30T18:04 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)