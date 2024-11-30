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Минобороны показало видео уничтожения минометного расчета ВСУ FPV-дроном - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 30.11.2024 (обновлено: 18:05 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986640556.html
Минобороны показало видео уничтожения минометного расчета ВСУ FPV-дроном
Минобороны показало видео уничтожения минометного расчета ВСУ FPV-дроном - РИА Новости, 30.11.2024
Минобороны показало видео уничтожения минометного расчета ВСУ FPV-дроном
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения замаскированного в лесу минометного расчета ВСУ FPV-дроном в Харьковской области. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:04
2024-11-30T18:05
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения замаскированного в лесу минометного расчета ВСУ FPV-дроном в Харьковской области. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" была вскрыта в лесу замаскированная позиция минометного расчета одного из подразделений ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства. После определения и подтверждения точных координат противника было принято решение об огневом воздействии. "Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск "Север", - добавили в Минобороны. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по позиции минометного расчета ВСУ.
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харьковская область
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Уничтожение замаскированного в лесу в Харьковской области минометного расчета ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированного в лесу в Харьковской области минометного расчета подразделения ВСУ прямым попаданием FPV-дрона группировки войск "Север".
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео уничтожения минометного расчета ВСУ FPV-дроном

Минобороны РФ показало видео уничтожения минометного расчета ВСУ под Харьковом

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения замаскированного в лесу минометного расчета ВСУ FPV-дроном в Харьковской области.
«
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" была вскрыта в лесу замаскированная позиция минометного расчета одного из подразделений ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
После определения и подтверждения точных координат противника было принято решение об огневом воздействии.
"Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск "Север", - добавили в Минобороны.
Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по позиции минометного расчета ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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