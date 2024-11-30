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Срок следствия по делу подчиненного экс-замминистра обороны Иванова продлен - РИА Новости, 30.11.2024
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07:27 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/sledstvie-1986598840.html
Срок следствия по делу подчиненного экс-замминистра обороны Иванова продлен
Срок следствия по делу подчиненного экс-замминистра обороны Иванова продлен - РИА Новости, 30.11.2024
Срок следствия по делу подчиненного экс-замминистра обороны Иванова продлен
Срок следствия по делу бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Антона Филатова о хищении 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц"... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:27
2024-11-30T07:27
происшествия
тимур иванов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Срок следствия по делу бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Антона Филатова о хищении 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц" продлен до 30 декабря, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Дело Филатова было возбуждено еще в марте 2016 года по фактам хищений у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлён до 30 декабря 2024 года", - говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Сам Филатов был задержан в конце апреля в столичном аэропорту по прилете из Китая, куда он ездил в рабочую командировку. До этого он находился под подпиской о невыезде, однако покинул страну без разрешения следователя. Тогда же суд арестовал его, сейчас он находится в СИЗО. При этом изначально в ноябре 2018 года его поместили под домашний арест, который спустя полгода заменили на подписку о невыезде. Под подпиской о невыезде Филатов находился до 26 апреля 2024 года, пока его не объявили в розыск и не задержали. По данным издания "Коммерсант", Филатов - бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, а одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов. В начале октября бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения по этому же делу о растрате 3,2 миллиарда рублей денег банка "Интеркоммерц". Как заявлял тогда РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев, Тимур Иванов к этому делу "не имел и не имеет отношения и обвинение это совершенно беспочвенно". Кроме того, среди фигурантов бывший председатель правления банка Александр Бугаевский и другие неустановленные лица.
https://ria.ru/20241113/popov-1983507954.html
https://ria.ru/20241128/arest-1986340343.html
https://ria.ru/20241128/vzyatki-1986259285.html
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происшествия, тимур иванов
Происшествия, Тимур Иванов
Срок следствия по делу подчиненного экс-замминистра обороны Иванова продлен

Срок следствия по делу подчиненного Тимура Иванова продлен до конца года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Срок следствия по делу бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Антона Филатова о хищении 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц" продлен до 30 декабря, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Дело Филатова было возбуждено еще в марте 2016 года по фактам хищений у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей.
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"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлён до 30 декабря 2024 года", - говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сам Филатов был задержан в конце апреля в столичном аэропорту по прилете из Китая, куда он ездил в рабочую командировку. До этого он находился под подпиской о невыезде, однако покинул страну без разрешения следователя. Тогда же суд арестовал его, сейчас он находится в СИЗО.
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При этом изначально в ноябре 2018 года его поместили под домашний арест, который спустя полгода заменили на подписку о невыезде.
Под подпиской о невыезде Филатов находился до 26 апреля 2024 года, пока его не объявили в розыск и не задержали.
По данным издания "Коммерсант", Филатов - бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, а одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов.
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В начале октября бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения по этому же делу о растрате 3,2 миллиарда рублей денег банка "Интеркоммерц". Как заявлял тогда РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев, Тимур Иванов к этому делу "не имел и не имеет отношения и обвинение это совершенно беспочвенно".
Кроме того, среди фигурантов бывший председатель правления банка Александр Бугаевский и другие неустановленные лица.
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ПроисшествияТимур Иванов
 
 
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