https://ria.ru/20241130/siriya-1986657188.html
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы - РИА Новости, 30.11.2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы
Информация об отходе сирийской армии в провинции Хама не соответствует действительности, войска находятся на севере и востоке провинции, заявило министерство... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:57
2024-11-30T19:57
2024-11-30T19:57
война в сирии
в мире
хама (мухафаза)
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581370_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_9595015b9efaca96c333ea59346a0a2e.jpg
КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Информация об отходе сирийской армии в провинции Хама не соответствует действительности, войска находятся на севере и востоке провинции, заявило министерство обороны Сирии. "Сообщения, которые публикуют вооруженные террористические группировки на своих платформах, сайтах и некоторых каналах об отходе сирийской армии из Хамы, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что подразделения наших вооруженных сил находятся на своих позициях на севере и востоке провинции Хама", - говорится в заявлении. Минобороны Сирии подчеркнуло, что вооруженные силы страны "находятся в полной готовности к отражению любой возможной террористической атаки".
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
хама (мухафаза)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c3ea51dfe681f283d628915d65277ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хама (мухафаза), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Хама (мухафаза), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы
Минобороны Сирии: сирийская армия находится на севере и востоке провинции Хама