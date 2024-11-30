https://ria.ru/20241130/siriya-1986657188.html

Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы

Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы - РИА Новости, 30.11.2024

Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы

Информация об отходе сирийской армии в провинции Хама не соответствует действительности, войска находятся на севере и востоке провинции, заявило министерство... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T19:57

2024-11-30T19:57

2024-11-30T19:57

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хама (мухафаза)

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Информация об отходе сирийской армии в провинции Хама не соответствует действительности, войска находятся на севере и востоке провинции, заявило министерство обороны Сирии. "Сообщения, которые публикуют вооруженные террористические группировки на своих платформах, сайтах и некоторых каналах об отходе сирийской армии из Хамы, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что подразделения наших вооруженных сил находятся на своих позициях на севере и востоке провинции Хама", - говорится в заявлении. Минобороны Сирии подчеркнуло, что вооруженные силы страны "находятся в полной готовности к отражению любой возможной террористической атаки".

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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Наталья Макарова

в мире, хама (мухафаза), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024