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Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы - РИА Новости, 30.11.2024
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Война в Сирии
 
19:57 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/siriya-1986657188.html
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы - РИА Новости, 30.11.2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы
Информация об отходе сирийской армии в провинции Хама не соответствует действительности, войска находятся на севере и востоке провинции, заявило министерство... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:57
2024-11-30T19:57
война в сирии
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хама (мухафаза)
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Информация об отходе сирийской армии в провинции Хама не соответствует действительности, войска находятся на севере и востоке провинции, заявило министерство обороны Сирии. "Сообщения, которые публикуют вооруженные террористические группировки на своих платформах, сайтах и некоторых каналах об отходе сирийской армии из Хамы, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что подразделения наших вооруженных сил находятся на своих позициях на севере и востоке провинции Хама", - говорится в заявлении. Минобороны Сирии подчеркнуло, что вооруженные силы страны "находятся в полной готовности к отражению любой возможной террористической атаки".
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в мире, хама (мухафаза), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Хама (мухафаза), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы

Минобороны Сирии: сирийская армия находится на севере и востоке провинции Хама

© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Информация об отходе сирийской армии в провинции Хама не соответствует действительности, войска находятся на севере и востоке провинции, заявило министерство обороны Сирии.
«
"Сообщения, которые публикуют вооруженные террористические группировки на своих платформах, сайтах и некоторых каналах об отходе сирийской армии из Хамы, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что подразделения наших вооруженных сил находятся на своих позициях на севере и востоке провинции Хама", - говорится в заявлении.
Минобороны Сирии подчеркнуло, что вооруженные силы страны "находятся в полной готовности к отражению любой возможной террористической атаки".
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