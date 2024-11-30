https://ria.ru/20241130/siriya-1986645435.html
Главы МИД России и Ирана обсудили события в Сирии
Главы МИД России и Ирана обсудили события в Сирии - РИА Новости, 30.11.2024
Главы МИД России и Ирана обсудили события в Сирии
Министры иностранных дел Ирана и России Аббас Аракчи и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события в Сирии, сообщает... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T17:45
2024-11-30T17:45
2024-11-30T18:15
война в сирии
иран
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сирия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ТЕГЕРАН, 30 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел Ирана и России Аббас Аракчи и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события в Сирии, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике."Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сегодня, в субботу, во второй половине дня обменялись мнениями по важным вопросам регионального и международного характера, в частности, о последних событиях в Сирии", - говорится сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале МИД Ирана.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.
https://ria.ru/20241130/aleppo-1986620304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Главы МИД России и Ирана обсудили события в Сирии
Главы МИД России и Ирана по телефону обсудили последние события в Сирии