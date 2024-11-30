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В Швейцарии исключили проход через территорию страны войск и оружия из ЕС - РИА Новости, 30.11.2024
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06:43 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/shveytsariya-1986597351.html
В Швейцарии исключили проход через территорию страны войск и оружия из ЕС
В Швейцарии исключили проход через территорию страны войск и оружия из ЕС - РИА Новости, 30.11.2024
В Швейцарии исключили проход через территорию страны войск и оружия из ЕС
Проход войск или оружия из европейских стран через Швейцарию нарушит обязательства, касающиеся нейтралитета страны, парламент будет возражать против этого,... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T06:43
2024-11-30T06:43
швейцария
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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Проход войск или оружия из европейских стран через Швейцарию нарушит обязательства, касающиеся нейтралитета страны, парламент будет возражать против этого, заявил РИА Новости швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (ДСЦ) Мауро Поджиа. "Проход европейского оружия и войск через территорию Швейцарии был бы вопиющим нарушением нейтралитета, и парламент никогда не согласится на это. Что касается поправки к закону об экспорте оружия, то смягчение вызывает вопросы, но не обязательно несовместимо с принципом нейтралитета", - сказал он. Поджиа добавил, что возникает вопрос о том, должно ли швейцарское оружие, проданное стране, по-прежнему считаться швейцарским по прошествии пяти или более лет после его продажи. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В начале февраля Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что находится в процессе прояснения этого вопроса. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями. "Демократический союз центра" - крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20230127/aktivy-1847961261.html
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швейцария, россия, украина, михаил кокорич, сергей лавров, евросоюз, нато, оон, в мире
Швейцария, Россия, Украина, Михаил Кокорич, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, ООН, В мире
В Швейцарии исключили проход через территорию страны войск и оружия из ЕС

Швейцарский сенатор Поджиа: проход через страну войск из ЕС нарушит нейтралитет

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Проход войск или оружия из европейских стран через Швейцарию нарушит обязательства, касающиеся нейтралитета страны, парламент будет возражать против этого, заявил РИА Новости швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (ДСЦ) Мауро Поджиа.
«
"Проход европейского оружия и войск через территорию Швейцарии был бы вопиющим нарушением нейтралитета, и парламент никогда не согласится на это. Что касается поправки к закону об экспорте оружия, то смягчение вызывает вопросы, но не обязательно несовместимо с принципом нейтралитета", - сказал он.
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Поджиа добавил, что возникает вопрос о том, должно ли швейцарское оружие, проданное стране, по-прежнему считаться швейцарским по прошествии пяти или более лет после его продажи.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В начале февраля Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что находится в процессе прояснения этого вопроса. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.
"Демократический союз центра" - крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
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