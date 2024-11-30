https://ria.ru/20241130/shabutdinov-1986600929.html
Компания Аяза Шабутдинова задолжала более 400 тысяч рублей
Компания Аяза Шабутдинова задолжала более 400 тысяч рублей - РИА Новости, 30.11.2024
Компания Аяза Шабутдинова задолжала более 400 тысяч рублей
Компания "Like Центр" бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, задолжала более 409 тысяч рублей, свидетельствуют документы, которые есть в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T08:20
2024-11-30T08:20
2024-11-30T08:20
происшествия
аяз шабутдинов
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Компания "Like Центр" бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, задолжала более 409 тысяч рублей, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным "БИР-Аналитик", Шабутдинову принадлежит 82.36% "Like Центра", на 29 ноября компания является действующей, а ее счета не заблокированы. Несмотря на это, согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, компания бизнес-коуча задолжала 409 050 рублей. Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. В деле 113 эпизодов мошенничества. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Второй фигурант дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Кроме того, в октябре следователь в суде сообщил, что есть и третий фигурант - жена Алексеева Елена. Оба скрываются в ОАЭ.
https://ria.ru/20240813/shabutdinov-1965965739.html
https://ria.ru/20241029/shabutdinov-1980611556.html
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происшествия, аяз шабутдинов, россия
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Россия
Компания Аяза Шабутдинова задолжала более 400 тысяч рублей
Компания бизнес-коуча Аяза Шабутдинова задолжала более 400 тысяч рублей
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Компания "Like Центр" бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, задолжала более 409 тысяч рублей, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным "БИР-Аналитик", Шабутдинову
принадлежит 82.36% "Like Центра", на 29 ноября компания является действующей, а ее счета не заблокированы. Несмотря на это, согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, компания бизнес-коуча задолжала 409 050 рублей.
Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. В деле 113 эпизодов мошенничества. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Второй фигурант дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Кроме того, в октябре следователь в суде сообщил, что есть и третий фигурант - жена Алексеева Елена. Оба скрываются в ОАЭ
.