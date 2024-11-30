https://ria.ru/20241130/rezerv-1986614274.html

Положение о кадровом резерве на гражданской службе утратило силу

Положение о кадровом резерве на гражданской службе утратило силу - РИА Новости, 30.11.2024

Положение о кадровом резерве на гражданской службе утратило силу

Приказы о кадровом резерве Минобороны на гражданской службе утратили силу, документ, подписанный главой ведомства Андреем Белоусовым, разместили на сайте... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T11:28

2024-11-30T11:28

2024-11-30T13:05

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Приказы о кадровом резерве Минобороны на гражданской службе утратили силу, документ, подписанный главой ведомства Андреем Белоусовым, разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Приказываю признать утратившими силу приказы министра обороны России от 14 августа 2017 года № 495, <...> от 23 ноября 2017 года № 698", — говорится в документе.В первом утверждены положения о кадровом резерве, вторым — вносятся изменения.В пояснительной записке к проекту об отмене указано, что эти приказы потеряли актуальность.Среди целей создания кадрового резерва указывалось своевременное замещение должностей и содействие формированию высокопрофессионального кадрового состава.

https://ria.ru/20241128/putin-1986274215.html

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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)