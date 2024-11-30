https://ria.ru/20241130/putin-1986654771.html

Путин подписал закон, позволяющий Росрыболовству проводить постоянные рейды

Путин подписал закон, позволяющий Росрыболовству проводить постоянные рейды - РИА Новости, 30.11.2024

Путин подписал закон, позволяющий Росрыболовству проводить постоянные рейды

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T19:33

2024-11-30T19:33

2024-11-30T19:33

общество

россия

владимир путин

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает, что федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов может осуществляться в рамках постоянного рейда, за исключением контроля (надзора) за морскими биоресурсами. Это позволит инспекторам Росрыболовства находиться на рыболовных и рыбоводных участках и перемещаться по акватории водных объектов рыбохозяйственного значения для предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований к рыболовству и сохранению водных биоресурсов. При этом контролируемые лица, их представители и работники будут обязаны выполнять законные требования инспекторов Росрыболовства. В частности, по их требованию они должны остановиться, обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам или иным производственным объектам, предоставить документы, которые являются обязательными. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20241130/putin-1986654461.html

https://ria.ru/20241119/ryba-1984505645.html

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общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)