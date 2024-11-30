https://ria.ru/20241130/putin-1986654771.html
Путин подписал закон, позволяющий Росрыболовству проводить постоянные рейды
Путин подписал закон, позволяющий Росрыболовству проводить постоянные рейды - РИА Новости, 30.11.2024
Путин подписал закон, позволяющий Росрыболовству проводить постоянные рейды
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:33
2024-11-30T19:33
2024-11-30T19:33
общество
россия
владимир путин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает, что федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов может осуществляться в рамках постоянного рейда, за исключением контроля (надзора) за морскими биоресурсами. Это позволит инспекторам Росрыболовства находиться на рыболовных и рыбоводных участках и перемещаться по акватории водных объектов рыбохозяйственного значения для предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований к рыболовству и сохранению водных биоресурсов. При этом контролируемые лица, их представители и работники будут обязаны выполнять законные требования инспекторов Росрыболовства. В частности, по их требованию они должны остановиться, обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам или иным производственным объектам, предоставить документы, которые являются обязательными. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20241130/putin-1986654461.html
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общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Путин подписал закон, позволяющий Росрыболовству проводить постоянные рейды
Путин подписал закон, разрешающий Росрыболовству проводить постоянные рейды