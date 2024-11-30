https://ria.ru/20241130/prazdnik-1985772014.html

30 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 30 ноября в России и в мире по календарю

30 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

В последний день уходящей осени - 30 ноября 2024 года - в России и в мире отмечают несколько важных праздников. Какой сегодня праздник: профессиональный,... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T06:00

2024-11-30T06:00

2024-11-30T06:00

россия

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религиозные праздники

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В последний день уходящей осени - 30 ноября 2024 года - в России и в мире отмечают несколько важных праздников. Какой сегодня праздник: профессиональный, международный, народный отмечается по календарю нашей стране, что можно делать в этот день, а каких действий лучше избегать, дни рождения известных личностей - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ истории нашей страны последний день ноября отметился сразу несколькими важными историческими событиями, а также значимыми церковными праздниками.Профессиональный праздникПрофессиональные праздники в этом году 30 ноября в России не отмечаются.Церковный праздник сегодня30 ноября в православном календаре продолжается Рождественский пост, который продлится до 7 января 2025 года. В этот же день христиане отмечают день памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Родившись в семье язычников из города Неокесарии, юноша вскоре принял христианство, получил хорошее образование, а затем удалился в пустыню в стремлении к духовному совершенству. По преданию, в результате усердных молитв святому Григорию явились Пречистая Дева Мария и апостол Иоанн Богослов, открывшие ему, как необходимо исповедовать тайну Пресвятой Троицы. Это откровение и легло в основу учения о святой Троице.В этот же день отмечается и день памяти преподобного Никона Радонежского, который сумел преодолеть все испытания и стать ближайшим учеником Сергия Радонежского.30 ноября по православному календарю также вспоминают:Народный праздникВ календаре народных праздников 30 ноября известно как Григорий Зимоуказатель. Этот народный праздник связан с именем Григория Чудотворца. Люди считали, что, внимательно наблюдая за погодой в этот день, можно предсказать, какая зима ждет их впереди.Одна из главных традиций дня - “закатывать зиму”. И взрослые, и дети радостно катались в снегу. Считалось, что чем дальше удастся таким образом продвинуться, тем более успешным будет предстоящий год. Можно было и катать колесо: далеко укатилось - зима предстоят долгая и с сильными морозами.Плохой приметой в этот день считалось примерять чужие обручальные кольца (это предвещало большие неудачи).Какой сегодня праздник в миреДля целого ряда стран 30 ноября - это в первую очередь Всемирный день домашних животных. У праздника достаточно долгая история: впервые идея подобного мероприятия прозвучала еще в 1931 году. Его задача - напомнить людям об ответственности за тех кошек, собак и других питомцев, которых они берут к себе домой.Впрочем, это не единственный праздник в этот день, посвященный братьям нашим меньшим. На эту же дату выпадает и один из Всемирных дней слонов с оригинальным названием Слоноуин, посвященный защите этих животных.30 ноября отмечается и Международный день защиты информации. С 1988 года гражданам всего мира напоминают о том, как важно внимательно и ответственно относиться к сохранности содержащихся на компьютерах данных, а также рассказывают о способах защиты этой важной информации (прежде всего - надежных паролях).Памятные даты в истории1609 год - Галилео Галилей создал первую в истории карту Луны.1794 год - полководец Александр Суворов получил звание генерал-фельдмаршала.1835 год - в одном из населенных пунктов Миссури появился на свет Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, который войдет в историю мировой литературы под псевдонимом Марк Твен.1993 год - двуглавый орел, который впервые украсил собой печать Ивана III, официально вернулся на герб России.ИмениныСвои именины 30 ноября празднуют Геннадий, Григорий, Михаил, Захар, Иван, Никон, Лазарь.

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241129/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20101130/300372481.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники