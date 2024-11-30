https://ria.ru/20241130/pozhar-1986633681.html

В Ростовской области потушили крупный пожар на промышленном объекте

В Ростовской области потушили крупный пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 30.11.2024

В Ростовской области потушили крупный пожар на промышленном объекте

Пожар на промпредприятии в Каменском районе Ростовской области потушен, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T15:46

2024-11-30T15:46

2024-11-30T15:48

происшествия

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар на промпредприятии в Каменском районе Ростовской области потушен, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Только что коллеги из МЧС доложили, что пожар в Каменском районе потушен. Благодарю коллег за оперативное устранение ЧС", - написал он.Рано утром в субботу врио губернатор сообщил, что в Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Было задействовано 109 человек и 38 единиц техники.

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ростовская область

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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)