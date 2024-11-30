https://ria.ru/20241130/pozhar-1986619375.html

В Забайкалье локализовали пожар в школе

В Забайкалье локализовали пожар в школе - РИА Новости, 30.11.2024

В Забайкалье локализовали пожар в школе

Пожар произошёл в школе села Бырка Оловяннинского района Забайкальского края, его локализовали на площади 950 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:42

2024-11-30T12:42

2024-11-30T12:42

происшествия

забайкальский край

оловяннинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 30 ноя – РИА Новости. Пожар произошёл в школе села Бырка Оловяннинского района Забайкальского края, его локализовали на площади 950 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. "Пожарные МЧС России, "Забайкалпожспас" и добровольные пожарные ликвидируют возгорание здания средней школы в селе Бырка Забайкальского края. На данный момент огнеборцы локализовали возгорание на площади 950 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 11.35 (5.35 мск). Учебный процесс в это время не проводился. На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание или неисправное печное отопление. Следователи и прокуратура начали проверки. Будет осмотрено здание школы, следователи опросят руководство и местных жителей.

https://ria.ru/20241130/klimovsk-1986592316.html

https://ria.ru/20241129/ufa-1986463029.html

забайкальский край

оловяннинский район

россия

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происшествия, забайкальский край, оловяннинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)