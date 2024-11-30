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В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре

В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 30.11.2024

В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре

Следователи изучают обстоятельства гибели трех человек при пожаре в поселке района имени Лазо Хабаровского края, проводится процессуальная проверка, сообщает... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T11:22

2024-11-30T11:22

2024-11-30T11:22

происшествия

хабаровский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Следователи изучают обстоятельства гибели трех человек при пожаре в поселке района имени Лазо Хабаровского края, проводится процессуальная проверка, сообщает региональный СУСК. Как информирует краевой главк МЧС, пожар случился в поселке городского типа Переяславка в ночь на субботу, 30 ноября. Возгорание произошло на 10 "квадратах" в двухкомнатной квартире на четвертом этаже панельной пятиэтажки по улице Клубной. Погибли три человека: женщина и двое мужчин в возрасте от 53 до 46 лет. "Вяземским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели трех человек в результате пожара по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. В районе имени Лазо прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с пожаром. По информации краевого главка МЧС, одна из возможных причин пожара - аварийный режим работы электросети из-за возможных перегрузки электроприборами и замыкания. Автономного пожарного извещателя в квартире не было, отмечают пожарные.

https://ria.ru/20241026/pozhar-1980196570.html

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происшествия, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)