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В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 30.11.2024
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11:22 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/pozhar-1986612965.html
В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре
В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 30.11.2024
В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре
Следователи изучают обстоятельства гибели трех человек при пожаре в поселке района имени Лазо Хабаровского края, проводится процессуальная проверка, сообщает... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T11:22
2024-11-30T11:22
происшествия
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Следователи изучают обстоятельства гибели трех человек при пожаре в поселке района имени Лазо Хабаровского края, проводится процессуальная проверка, сообщает региональный СУСК. Как информирует краевой главк МЧС, пожар случился в поселке городского типа Переяславка в ночь на субботу, 30 ноября. Возгорание произошло на 10 "квадратах" в двухкомнатной квартире на четвертом этаже панельной пятиэтажки по улице Клубной. Погибли три человека: женщина и двое мужчин в возрасте от 53 до 46 лет. "Вяземским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели трех человек в результате пожара по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. В районе имени Лазо прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с пожаром. По информации краевого главка МЧС, одна из возможных причин пожара - аварийный режим работы электросети из-за возможных перегрузки электроприборами и замыкания. Автономного пожарного извещателя в квартире не было, отмечают пожарные.
https://ria.ru/20241026/pozhar-1980196570.html
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происшествия, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре

СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Хабаровском крае

© Фото : СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАОСотрудник СК на месте пожара в поселке района имени Лазо Хабаровского края
Сотрудник СК на месте пожара в поселке района имени Лазо Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО
Сотрудник СК на месте пожара в поселке района имени Лазо Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Следователи изучают обстоятельства гибели трех человек при пожаре в поселке района имени Лазо Хабаровского края, проводится процессуальная проверка, сообщает региональный СУСК.
Как информирует краевой главк МЧС, пожар случился в поселке городского типа Переяславка в ночь на субботу, 30 ноября. Возгорание произошло на 10 "квадратах" в двухкомнатной квартире на четвертом этаже панельной пятиэтажки по улице Клубной. Погибли три человека: женщина и двое мужчин в возрасте от 53 до 46 лет.
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"Вяземским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели трех человек в результате пожара по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В районе имени Лазо прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с пожаром.
По информации краевого главка МЧС, одна из возможных причин пожара - аварийный режим работы электросети из-за возможных перегрузки электроприборами и замыкания. Автономного пожарного извещателя в квартире не было, отмечают пожарные.
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ПроисшествияХабаровский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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