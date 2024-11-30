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Норвегия нарастила помощь Киеву вслед за эскалацией Запада, заявил посол - РИА Новости, 30.11.2024
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10:00 30.11.2024 (обновлено: 10:03 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/posol-1986608020.html
Норвегия нарастила помощь Киеву вслед за эскалацией Запада, заявил посол
Норвегия нарастила помощь Киеву вслед за эскалацией Запада, заявил посол - РИА Новости, 30.11.2024
Норвегия нарастила помощь Киеву вслед за эскалацией Запада, заявил посол
Норвежская военная помощь Киеву выросла в такт усилиям Запада по затягиванию и эскалации конфликта до более чем 1,5 миллиарда долларов в 2024 году, заявил в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:00
2024-11-30T10:03
норвегия
россия
николай корчунов
в мире
запад
нато
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Норвежская военная помощь Киеву выросла в такт усилиям Запада по затягиванию и эскалации конфликта до более чем 1,5 миллиарда долларов в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. "Интенсивность осуществляемой Норвегией военной накачки киевского режима нарастает в такт усилиям Запада по затягиванию и эскалации украинского конфликта – с менее чем 500 миллионов долларов в 2022 году до более чем 1,5 миллиарда долларов в текущем году. Общий объем норвежской военной помощи ВСУ на сегодня – около 3 миллиардов долларов", - сказал он. По словам посла, Норвегия с первых дней специальной военной операции снабжает ВСУ вооружениями и военной техникой по широкой номенклатуре – от ПТРК, ПЗРК, БПЛА, САУ, РСЗО, танков Leopard 2A4, артиллерийских снарядов и зенитных ракет до комплексов ПВО и истребителей F-16. Посол добавил, что норвежские власти обязались в 2024-2025 годах передать Украине шесть таких истребителей, списанных ВВС Норвегии. "Зенитно-ракетные комплексы NASAMS норвежско-американского производства считаются наиболее ценным вкладом Норвегии в поддержание жизнеспособности киевского режима. Эти ЗРК для ВСУ поставляют не только норвежцы, но и другие страны НАТО, а норвежский оборонный концерн Kongsberg Defence &amp; Aerospace и его американский партнер Raytheon собирают урожай выгодных контрактов на восполнение и модернизацию средств ПВО союзников", - сказал Корчунов. Посол добавил, что Норвегия вместе с Великобританией возглавляет так называемую коалицию по военно-морскому содействию Украине, а норвежские инструкторы также активно вовлечены в подготовку участников украинских формирований как в Норвегии, так и в других западных странах. "Мы понимаем, что норвежские власти не совсем самостоятельны в этом, равно как и во многих других вопросах внешней политики, обороны и безопасности. У нас нет оснований полагать, что в Осло откажутся от поставок вооружений и военной техники Киеву, пока Вашингтон, Лондон и другие их старшие союзники продолжают гнуть свою конфронтационную линию, подливая масло в огонь, продлевая и усугубляя страдания украинского народа", - добавил глава дипмиссии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241130/posol-1986606381.html
https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986604069.html
https://ria.ru/20241130/sovet-1986605068.html
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норвегия, россия, николай корчунов, в мире, запад, нато, украина, вооруженные силы украины
Норвегия, Россия, Николай Корчунов, В мире, Запад, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Норвегия нарастила помощь Киеву вслед за эскалацией Запада, заявил посол

Посол Корчунов: норвежская помощь Украине выросла в такт западной эскалации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Норвежская военная помощь Киеву выросла в такт усилиям Запада по затягиванию и эскалации конфликта до более чем 1,5 миллиарда долларов в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Интенсивность осуществляемой Норвегией военной накачки киевского режима нарастает в такт усилиям Запада по затягиванию и эскалации украинского конфликта – с менее чем 500 миллионов долларов в 2022 году до более чем 1,5 миллиарда долларов в текущем году. Общий объем норвежской военной помощи ВСУ на сегодня – около 3 миллиардов долларов", - сказал он.
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По словам посла, Норвегия с первых дней специальной военной операции снабжает ВСУ вооружениями и военной техникой по широкой номенклатуре – от ПТРК, ПЗРК, БПЛА, САУ, РСЗО, танков Leopard 2A4, артиллерийских снарядов и зенитных ракет до комплексов ПВО и истребителей F-16. Посол добавил, что норвежские власти обязались в 2024-2025 годах передать Украине шесть таких истребителей, списанных ВВС Норвегии.
"Зенитно-ракетные комплексы NASAMS норвежско-американского производства считаются наиболее ценным вкладом Норвегии в поддержание жизнеспособности киевского режима. Эти ЗРК для ВСУ поставляют не только норвежцы, но и другие страны НАТО, а норвежский оборонный концерн Kongsberg Defence & Aerospace и его американский партнер Raytheon собирают урожай выгодных контрактов на восполнение и модернизацию средств ПВО союзников", - сказал Корчунов.
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Посол добавил, что Норвегия вместе с Великобританией возглавляет так называемую коалицию по военно-морскому содействию Украине, а норвежские инструкторы также активно вовлечены в подготовку участников украинских формирований как в Норвегии, так и в других западных странах.
"Мы понимаем, что норвежские власти не совсем самостоятельны в этом, равно как и во многих других вопросах внешней политики, обороны и безопасности. У нас нет оснований полагать, что в Осло откажутся от поставок вооружений и военной техники Киеву, пока Вашингтон, Лондон и другие их старшие союзники продолжают гнуть свою конфронтационную линию, подливая масло в огонь, продлевая и усугубляя страдания украинского народа", - добавил глава дипмиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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НорвегияРоссияНиколай КорчуновВ миреЗападНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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