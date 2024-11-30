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Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной - РИА Новости, 30.11.2024
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12:47 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/polsha-1986619552.html
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной - РИА Новости, 30.11.2024
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной
Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на границу с Украиной, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:47
2024-11-30T12:47
польша
дональд туск
нато
украина
в мире
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ВАРШАВА, 30 ноя - РИА Новости. Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на границу с Украиной, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. Ранее Туск сообщил, что первый участок программы "Восточный щит" уже готов на границе с Россией. "Эта работа также коснется границы с Украиной. Мы хотим, чтобы на всем протяжении восточной границы поляки чувствовали себя в безопасности", - сказал польский премьер. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241112/polsha-1983317938.html
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польша, дональд туск, нато, украина, в мире
Польша, Дональд Туск, НАТО, Украина, В мире
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной

Туск: фортификационную программу "Восточный щит" расширят на границу с Украиной

© Depositphotos.com / jacek_kadajВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 ноя - РИА Новости. Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на границу с Украиной, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее Туск сообщил, что первый участок программы "Восточный щит" уже готов на границе с Россией.
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"Эта работа также коснется границы с Украиной. Мы хотим, чтобы на всем протяжении восточной границы поляки чувствовали себя в безопасности", - сказал польский премьер.
Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России".
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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