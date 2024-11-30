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Россиянам назвали минимальный размер пенсии в будущем году - РИА Новости, 30.11.2024
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07:24 30.11.2024 (обновлено: 15:06 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/pensiya-1986598714.html
Россиянам назвали минимальный размер пенсии в будущем году
Россиянам назвали минимальный размер пенсии в будущем году - РИА Новости, 30.11.2024
Россиянам назвали минимальный размер пенсии в будущем году
Минимальный размер пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей, сообщила изданию "Лента.ру" член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:24
2024-11-30T15:06
москва
светлана бессараб
высшая школа экономики (вшэ)
вадим виноградов
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минимальный размер пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей, сообщила изданию "Лента.ру" член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Она напомнила, что в каждом субъекте установлен свой прожиточный минимум для пенсионеров и минимальный размер пенсии не может оказаться ниже его."Если он (прожиточный минимум. — Прим. ред.) ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва. У Москвы достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня", — сообщила Бессараб.Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, что для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы. В их число входит накопление минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента и страховой стаж минимум 15 лет.
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москва, светлана бессараб, высшая школа экономики (вшэ), вадим виноградов, общество
Москва, Светлана Бессараб, Высшая школа экономики (ВШЭ), Вадим Виноградов, Общество
Россиянам назвали минимальный размер пенсии в будущем году

Депутат Бессараб: минимальный размер пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей

© iStock.com / Evgeniia OzerkinaПенсионер держит стопку денежных купюр
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
Пенсионер держит стопку денежных купюр. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минимальный размер пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей, сообщила изданию "Лента.ру" член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она напомнила, что в каждом субъекте установлен свой прожиточный минимум для пенсионеров и минимальный размер пенсии не может оказаться ниже его.

"Если он (прожиточный минимум. — Прим. ред.) ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва. У Москвы достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня", — сообщила Бессараб.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, что для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы. В их число входит накопление минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента и страховой стаж минимум 15 лет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
23 ноября, 21:41
 
МоскваСветлана БессарабВысшая школа экономики (ВШЭ)Вадим ВиноградовОбщество
 
 
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