Россиянам назвали минимальный размер пенсии в будущем году
Депутат Бессараб: минимальный размер пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей
© iStock.com / Evgeniia OzerkinaПенсионер держит стопку денежных купюр
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
Пенсионер держит стопку денежных купюр. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минимальный размер пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей, сообщила изданию "Лента.ру" член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она напомнила, что в каждом субъекте установлен свой прожиточный минимум для пенсионеров и минимальный размер пенсии не может оказаться ниже его.
"Если он (прожиточный минимум. — Прим. ред.) ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва. У Москвы достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня", — сообщила Бессараб.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, что для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы. В их число входит накопление минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента и страховой стаж минимум 15 лет.
"Если он (прожиточный минимум. — Прим. ред.) ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва. У Москвы достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня", — сообщила Бессараб.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, что для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно выполнить ряд условий, возникших в рамках пенсионной реформы. В их число входит накопление минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента и страховой стаж минимум 15 лет.
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