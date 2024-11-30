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Журналист предупредил об обратной стороне успехов России на Украине - РИА Новости, 30.11.2024
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19:16 30.11.2024 (обновлено: 19:21 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/obratnaya-1986653421.html
Журналист предупредил об обратной стороне успехов России на Украине
Журналист предупредил об обратной стороне успехов России на Украине - РИА Новости, 30.11.2024
Журналист предупредил об обратной стороне успехов России на Украине
Чем очевиднее становится масштаб провала Запада на Украине, тем больше лжи распространяют о России европейские и американские СМИ, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:16
2024-11-30T19:21
россия
сша
украина
маргарита симоньян
чей боуз
мария захарова
евросоюз
государственный департамент сша
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Чем очевиднее становится масштаб провала Запада на Украине, тем больше лжи распространяют о России европейские и американские СМИ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Российская армия должна была "развалиться", но она растет, наступает и побеждает. Российская экономика должна была быть "порвана в клочья", но в этом году она превзойдет все другие развитые экономики. Западные санкции должны были покалечить Россию, но они провалились", — прокомментировал журналист самые популярные мифы.По словам Боуза, на распространение различного рода клеветы о России брошена целая "дезинформационная машина стоимостью в миллиард долларов, находящаяся под полным контролем западной разведки".За последнее время ЕС ввел санкции против некоторых крупных российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет деятельности российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу свободе прессы. МИД России называл санкции против российских средств массовой информации пренебрежением обязательствами в обеспечении плюрализма СМИ.Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ряда топ-менеджеров. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
https://ria.ru/20241129/simonyan-1986475231.html
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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россия, сша, украина, маргарита симоньян, чей боуз, мария захарова, евросоюз, государственный департамент сша, европейская федерация журналистов
Россия, США, Украина, Маргарита Симоньян, Чей Боуз, Мария Захарова, Евросоюз, Государственный департамент США, Европейская федерация журналистов
Журналист предупредил об обратной стороне успехов России на Украине

Журналист Боуз призвал не верить всему, что пишут западные СМИ про Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Чем очевиднее становится масштаб провала Запада на Украине, тем больше лжи распространяют о России европейские и американские СМИ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
"Российская армия должна была "развалиться", но она растет, наступает и побеждает. Российская экономика должна была быть "порвана в клочья", но в этом году она превзойдет все другие развитые экономики. Западные санкции должны были покалечить Россию, но они провалились", — прокомментировал журналист самые популярные мифы.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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По словам Боуза, на распространение различного рода клеветы о России брошена целая "дезинформационная машина стоимостью в миллиард долларов, находящаяся под полным контролем западной разведки".
За последнее время ЕС ввел санкции против некоторых крупных российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет деятельности российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу свободе прессы. МИД России называл санкции против российских средств массовой информации пренебрежением обязательствами в обеспечении плюрализма СМИ.
Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ряда топ-менеджеров. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Захарова обвинила Германию в третировании журналистов Первого канала
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РоссияСШАУкраинаМаргарита СимоньянЧей БоузМария ЗахароваЕвросоюзГосударственный департамент СШАЕвропейская федерация журналистов
 
 
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