https://ria.ru/20241130/obratnaya-1986653421.html

Журналист предупредил об обратной стороне успехов России на Украине

Журналист предупредил об обратной стороне успехов России на Украине - РИА Новости, 30.11.2024

Журналист предупредил об обратной стороне успехов России на Украине

Чем очевиднее становится масштаб провала Запада на Украине, тем больше лжи распространяют о России европейские и американские СМИ, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T19:16

2024-11-30T19:16

2024-11-30T19:21

россия

сша

украина

маргарита симоньян

чей боуз

мария захарова

евросоюз

государственный департамент сша

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Чем очевиднее становится масштаб провала Запада на Украине, тем больше лжи распространяют о России европейские и американские СМИ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Российская армия должна была "развалиться", но она растет, наступает и побеждает. Российская экономика должна была быть "порвана в клочья", но в этом году она превзойдет все другие развитые экономики. Западные санкции должны были покалечить Россию, но они провалились", — прокомментировал журналист самые популярные мифы.По словам Боуза, на распространение различного рода клеветы о России брошена целая "дезинформационная машина стоимостью в миллиард долларов, находящаяся под полным контролем западной разведки".За последнее время ЕС ввел санкции против некоторых крупных российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет деятельности российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу свободе прессы. МИД России называл санкции против российских средств массовой информации пренебрежением обязательствами в обеспечении плюрализма СМИ.Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ряда топ-менеджеров. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".

https://ria.ru/20241129/simonyan-1986475231.html

https://ria.ru/20241128/zakharova-1986198376.html

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россия, сша, украина, маргарита симоньян, чей боуз, мария захарова, евросоюз, государственный департамент сша, европейская федерация журналистов