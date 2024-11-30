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Нехаммер назвал условие для визита в Россию - РИА Новости, 30.11.2024
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12:42 30.11.2024 (обновлено: 14:15 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/nekhammer-1986619144.html
Нехаммер назвал условие для визита в Россию
Нехаммер назвал условие для визита в Россию - РИА Новости, 30.11.2024
Нехаммер назвал условие для визита в Россию
Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает целесообразным визит в Москву или Киев после появления сигналов о снижении военной активности, об этом он заявил в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:42
2024-11-30T14:15
в мире
россия
украина
карл нехаммер
владимир путин
австрия
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ВЕНА, 30 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает целесообразным визит в Москву или Киев после появления сигналов о снижении военной активности, об этом он заявил в интервью австрийской газете der Standard. "Я считаю это вполне целесообразным, как только появятся сигналы о снижении военной активности. До этого дипломатические визиты проблематичны, так как могут создать впечатление оправдания действий", - сказал Нехаммер, отвечая на вопрос, планирует ли он новый визит в Киев или Москву. На вопрос о последнем контакте с российским лидером Владимиром Путиным Нехаммер ответил, что "это было, кажется, в 2022 году". "Тогда я посещал его в Москве, после чего состоялось несколько телефонных разговоров", - сказал канцлер. По его словам, после начала конфликта на Украине "не осталось подходящих моментов, когда звонок мог бы иметь смысл". Комментируя свое предложение новому лидеру США Дональду Трампу о том, чтобы Вена стала местом для переговоров, Нехаммер отметил, что Трамп знает Австрию и ценит ее. "Я отметил, что мы являемся полноправными членами ЕС, придерживаемся западной ориентации, но при этом остаемся нейтральными и являемся местом расположения ОБСЕ", - уточнил он. Однако, отвечая на вопрос, считает ли Нехаммер реалистичным проведение мирных переговоров в Вене, он не стал отвечать прямо. "По крайней мере, я внес Австрию в повестку", - сказал он. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20241126/mnenie-1985893151.html
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в мире, россия, украина, карл нехаммер, владимир путин, австрия
В мире, Россия, Украина, Карл Нехаммер, Владимир Путин, Австрия
Нехаммер назвал условие для визита в Россию

Нехаммер допустил визит в Москву или Киев при снижении боевой активности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 30 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает целесообразным визит в Москву или Киев после появления сигналов о снижении военной активности, об этом он заявил в интервью австрийской газете der Standard.
"Я считаю это вполне целесообразным, как только появятся сигналы о снижении военной активности. До этого дипломатические визиты проблематичны, так как могут создать впечатление оправдания действий", - сказал Нехаммер, отвечая на вопрос, планирует ли он новый визит в Киев или Москву.
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На вопрос о последнем контакте с российским лидером Владимиром Путиным Нехаммер ответил, что "это было, кажется, в 2022 году".
"Тогда я посещал его в Москве, после чего состоялось несколько телефонных разговоров", - сказал канцлер. По его словам, после начала конфликта на Украине "не осталось подходящих моментов, когда звонок мог бы иметь смысл".
Комментируя свое предложение новому лидеру США Дональду Трампу о том, чтобы Вена стала местом для переговоров, Нехаммер отметил, что Трамп знает Австрию и ценит ее. "Я отметил, что мы являемся полноправными членами ЕС, придерживаемся западной ориентации, но при этом остаемся нейтральными и являемся местом расположения ОБСЕ", - уточнил он.
Однако, отвечая на вопрос, считает ли Нехаммер реалистичным проведение мирных переговоров в Вене, он не стал отвечать прямо. "По крайней мере, я внес Австрию в повестку", - сказал он.
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В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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