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Посол в Норвегии прокомментировал планы НАТО по спутниковой сети в Арктике - РИА Новости, 30.11.2024
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07:29 30.11.2024 (обновлено: 07:32 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/nato-1986599029.html
Посол в Норвегии прокомментировал планы НАТО по спутниковой сети в Арктике
Посол в Норвегии прокомментировал планы НАТО по спутниковой сети в Арктике - РИА Новости, 30.11.2024
Посол в Норвегии прокомментировал планы НАТО по спутниковой сети в Арктике
Решение ряда стран НАТО создать спутниковую сеть в Арктике - это очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру российских границ, заявил РИА Новости посол РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:29
2024-11-30T07:32
арктика
россия
норвегия
николай патрушев
николай корчунов
нато
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Решение ряда стран НАТО создать спутниковую сеть в Арктике - это очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру российских границ, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. "Решение о создании спутниковой сети в Арктике, сопровождаемое активизировавшейся в последнее время деятельностью Североатлантического альянса в регионе, рассматриваем как очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру границ России", - сказал он в интервью агентству. Подобная тенденция несет в себе риски возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации военно-политической напряженности в Арктике, подчеркнул посол. Ранее СМИ сообщили о том, что ряд стран НАТО договорились о создании спутниковой сети Northlink в Арктике. Подписи под соглашением поставили 13 стран, включая Норвегию, Данию, Канаду, США, Финляндию, Швецию. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986596269.html
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арктика, россия, норвегия, николай патрушев, николай корчунов, нато
Арктика, Россия, Норвегия, Николай Патрушев, Николай Корчунов, НАТО
Посол в Норвегии прокомментировал планы НАТО по спутниковой сети в Арктике

Посол Корчунов: спутниковая сеть НАТО в Арктике осложнит обстановку у границ РФ

© Fotolia / mmuenzlФлаг Норвегии на государственной границе
Флаг Норвегии на государственной границе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Fotolia / mmuenzl
Флаг Норвегии на государственной границе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Решение ряда стран НАТО создать спутниковую сеть в Арктике - это очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру российских границ, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Решение о создании спутниковой сети в Арктике, сопровождаемое активизировавшейся в последнее время деятельностью Североатлантического альянса в регионе, рассматриваем как очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру границ России", - сказал он в интервью агентству.
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Подобная тенденция несет в себе риски возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации военно-политической напряженности в Арктике, подчеркнул посол.
Ранее СМИ сообщили о том, что ряд стран НАТО договорились о создании спутниковой сети Northlink в Арктике. Подписи под соглашением поставили 13 стран, включая Норвегию, Данию, Канаду, США, Финляндию, Швецию.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
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АрктикаРоссияНорвегияНиколай ПатрушевНиколай КорчуновНАТО
 
 
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