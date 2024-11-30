https://ria.ru/20241130/nato-1986599029.html

Посол в Норвегии прокомментировал планы НАТО по спутниковой сети в Арктике

Посол в Норвегии прокомментировал планы НАТО по спутниковой сети в Арктике - РИА Новости, 30.11.2024

Посол в Норвегии прокомментировал планы НАТО по спутниковой сети в Арктике

Решение ряда стран НАТО создать спутниковую сеть в Арктике - это очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру российских границ, заявил РИА Новости посол РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T07:29

2024-11-30T07:29

2024-11-30T07:32

арктика

россия

норвегия

николай патрушев

николай корчунов

нато

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Решение ряда стран НАТО создать спутниковую сеть в Арктике - это очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру российских границ, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. "Решение о создании спутниковой сети в Арктике, сопровождаемое активизировавшейся в последнее время деятельностью Североатлантического альянса в регионе, рассматриваем как очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру границ России", - сказал он в интервью агентству. Подобная тенденция несет в себе риски возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации военно-политической напряженности в Арктике, подчеркнул посол. Ранее СМИ сообщили о том, что ряд стран НАТО договорились о создании спутниковой сети Northlink в Арктике. Подписи под соглашением поставили 13 стран, включая Норвегию, Данию, Канаду, США, Финляндию, Швецию. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.

https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986596269.html

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986373810.html

арктика

россия

норвегия

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арктика, россия, норвегия, николай патрушев, николай корчунов, нато